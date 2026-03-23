https://ria.ru/20260323/putin-2082447064.html
Путин подписал закон о защите машин многодетных от изъятия за долги
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите от изъятия за долги у многодетной семьи единственного автомобиля, а также земельных участков,... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T17:26:00+03:00
общество
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944505358_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_97fe9254618f8ec5b3d576a0da5e60ea.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944505358_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_1e557a5d9fcfd9db8f9042f4ad1072d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин подписал закон о защите участков и авто многодетных от изъятия за долги
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите от изъятия за долги у многодетной семьи единственного автомобиля, а также земельных участков, предоставляемых многодетным семьям бесплатно в качестве меры соцподдержки, соответствующий документ размещен на портале
официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень принадлежащего гражданину-должнику имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
В перечень законом включен земельный участок, предоставленный гражданину-должнику в соответствии с земельным законодательством бесплатно в качестве меры социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей, или доля гражданина-должника в праве общей долевой собственности на такой земельный участок, за исключением указанного имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.
Также в перечень добавлено транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, если оно является единственным у многодетной семьи.