17:24 23.03.2026 (обновлено: 17:26 23.03.2026)
Путин подписал закон о защите машин многодетных от изъятия за долги
Путин подписал закон о защите машин многодетных от изъятия за долги
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите от изъятия за долги у многодетной семьи единственного автомобиля, а также земельных участков, предоставляемых многодетным семьям бесплатно в качестве меры соцподдержки, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень принадлежащего гражданину-должнику имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
В перечень законом включен земельный участок, предоставленный гражданину-должнику в соответствии с земельным законодательством бесплатно в качестве меры социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей, или доля гражданина-должника в праве общей долевой собственности на такой земельный участок, за исключением указанного имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.
Также в перечень добавлено транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, если оно является единственным у многодетной семьи.
