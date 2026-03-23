Путин подписал закон о расширении полномочий ФАС в пересмотре энерготарифов

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересматривать тарифы на электроэнергию в регионах России, установленные с нарушениями. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон был разработан в целях стабилизации ситуации с тарифным регулированием в субъектах РФ и оперативного устранения нарушений законодательства в этой сфере.

Документ позволяет ФАС пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии. Это будет возможно в случае неоднократного в течение одного года неисполнения региональным тарифным органом решения ФАС, принятого по результатам рассмотрения разногласий между регулирующими органами, регулируемыми организациями и потребителями, или в порядке осуществления государственного контроля (надзора).

Этот механизм будет применяться в качестве меры чрезвычайного воздействия на органы регулирования, которые регулярно допускают нарушения порядка государственного управления в сфере ценообразования.

Закон также устанавливает срок (один месяц), в течение которого регулирующий орган субъекта РФ должен пересмотреть тариф для приведения его в соответствие с решением ФАС. Это обеспечит защиту прав граждан - потребителей услуг ЖКХ, пояснял журналистам первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин

ФАС также предоставляются полномочия по распределению необходимой валовой выручки между территориальными сетевыми организациями (ТСО). Они будут применяться при принятии мер для устранения нарушений обязательных требований по результатам рассмотрения разногласий между региональными тарифными органами и ТСО, либо в рамках госконтроля (надзора). Порядок распределения такой выручки антимонопольной службой установит правительство РФ.

Госдума ранее рекомендовала ФАС при реализации предусмотренных в законе полномочий "не допускать случаев принятия решений (предписаний), приводящих к необоснованному увеличению предельных максимальных тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, установленных на соответствующий год по субъектам РФ".

Кроме того, в ряде законов закрепляется правовой статус федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система тарифного регулирования" (ФГИС "Тариф"). За создание, развитие и эксплуатацию этой системы отвечает ФАС, а положение о ней утверждает правительство РФ. Эта система используется в области госрегулирования тарифов в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами.