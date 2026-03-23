Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о расширении полномочий ФАС в пересмотре энерготарифов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/putin-2082444287.html
Путин подписал закон о расширении полномочий ФАС в пересмотре энерготарифов
Путин подписал закон о расширении полномочий ФАС в пересмотре энерготарифов - РИА Новости, 23.03.2026
Путин подписал закон о расширении полномочий ФАС в пересмотре энерготарифов
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересматривать тарифы на электроэнергию в регионах России,... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T17:16:00+03:00
2026-03-23T17:16:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
игорь игошин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151082/50/1510825056_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_04d43d900161e32712f4cf62e18cb4fc.jpg
https://ria.ru/20260322/zhkkh-2082211367.html
https://ria.ru/20260218/fas-2075142266.html
https://ria.ru/20251003/fas-2046284141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151082/50/1510825056_185:0:2000:1361_1920x0_80_0_0_662db0e255b9027db6d23816e72ed648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, игорь игошин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Игорь Игошин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
Путин подписал закон о расширении полномочий ФАС в пересмотре энерготарифов

ФАС сможет пересматривать энерготарифы в регионах, установленные с нарушениями

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСнятие показаний с электрического счетчика
Снятие показаний с электрического счетчика - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Снятие показаний с электрического счетчика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересматривать тарифы на электроэнергию в регионах России, установленные с нарушениями. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был разработан в целях стабилизации ситуации с тарифным регулированием в субъектах РФ и оперативного устранения нарушений законодательства в этой сфере.
Документ позволяет ФАС пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии. Это будет возможно в случае неоднократного в течение одного года неисполнения региональным тарифным органом решения ФАС, принятого по результатам рассмотрения разногласий между регулирующими органами, регулируемыми организациями и потребителями, или в порядке осуществления государственного контроля (надзора).
Этот механизм будет применяться в качестве меры чрезвычайного воздействия на органы регулирования, которые регулярно допускают нарушения порядка государственного управления в сфере ценообразования.
Закон также устанавливает срок (один месяц), в течение которого регулирующий орган субъекта РФ должен пересмотреть тариф для приведения его в соответствие с решением ФАС. Это обеспечит защиту прав граждан - потребителей услуг ЖКХ, пояснял журналистам первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.
ФАС также предоставляются полномочия по распределению необходимой валовой выручки между территориальными сетевыми организациями (ТСО). Они будут применяться при принятии мер для устранения нарушений обязательных требований по результатам рассмотрения разногласий между региональными тарифными органами и ТСО, либо в рамках госконтроля (надзора). Порядок распределения такой выручки антимонопольной службой установит правительство РФ.
Госдума ранее рекомендовала ФАС при реализации предусмотренных в законе полномочий "не допускать случаев принятия решений (предписаний), приводящих к необоснованному увеличению предельных максимальных тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, установленных на соответствующий год по субъектам РФ".
Кроме того, в ряде законов закрепляется правовой статус федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система тарифного регулирования" (ФГИС "Тариф"). За создание, развитие и эксплуатацию этой системы отвечает ФАС, а положение о ней утверждает правительство РФ. Эта система используется в области госрегулирования тарифов в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинИгорь ИгошинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала