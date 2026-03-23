Путин поручил вернуть российскую экономику к устойчивому росту
Владимир Путин поручил правительству вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста и снизить темпы инфляции. РИА Новости, 23.03.2026
Путин о необходимости вернуться на траекторию устойчивого экономического роста
Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, при этом инфляция должна замедляться, заявил Путин.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста и снизить темпы инфляции.
"Важное условие уверенного роста — сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими параметрами, как рост денежной массы и динамика кредитования", — заявил он на совещании по экономическим вопросам.
Для этого необходимо учитывать все факторы и заранее реагировать на внешние риски, в частности на колебания рынков энергоресурсов. Путин призвал нефтегазовые компании направить доходы от роста мировых котировок на погашение долгов, а правительство — на обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета.
"Это было бы зрелым решением", — отметил он.
Также президент поручил добиться притока кадров в высокотехнологичные отрасли.
Другие заявления Владимира Путина
- В январе ВВП оказался на 2,1 процента ниже, чем в 2025-м, однако на это повлиял календарный фактор: в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом.
- Инфляция закрепилась на уровне ниже шести процентов в годовом выражении.
- Добыча полезных ископаемых выросла на 0,5 процента.
- Безработица осталась на низком уровне — 2,2 процента.