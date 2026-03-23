Путин поручил вернуть российскую экономику к устойчивому росту

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста и снизить темпы инфляции.

"Важное условие уверенного роста — сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими параметрами, как рост денежной массы и динамика кредитования", — заявил он на совещании по экономическим вопросам.

Для этого необходимо учитывать все факторы и заранее реагировать на внешние риски, в частности на колебания рынков энергоресурсов. Путин призвал нефтегазовые компании направить доходы от роста мировых котировок на погашение долгов, а правительство — на обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета.

"Это было бы зрелым решением", — отметил он.

Также президент поручил добиться притока кадров в высокотехнологичные отрасли.

Другие заявления Владимира Путина