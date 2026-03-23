16:14 23.03.2026
Прокурор попросил приговорить пасынка Стаса Намина к 20 годам
Происшествия, Истринский район, Россия, Стас Намин, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 23 мар - РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить к 20 годам пасынка рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Романа Ткаченко по делу о двойном убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
"Прошу… назначить Ткаченко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", - заявил прокурор на стадии прений сторон.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Ткаченко предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по этому уголовному делу.
В ходе процесса Ткаченко заявил, что полностью признает вину в убийствах, но не согласен с их квалификацией. Кроме того, он рассказал, что всегда состоял в плохих отношениях с Наминым, но любил убитых бабушку и брата. Защита фигуранта утверждала, что он может страдать от тяжелого психического расстройства.
