19:30 23.03.2026
ПРО "Праща Давида" не перехватила иранские ракеты в Димоне, пишут СМИ
© AP Photo / Israel Ministry of DefenseПуск ракеты израильской системы ПРО "Праща Давида"
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Праща Давида". Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Израильская система ПРО "Праща Давида" не справилась с перехватом иранских ракет в Димоне и Араде в минувшую субботу, сообщила государственная телерадиокомпания Kan.
"Системой ПРО, которая не сумела перехватить иранские ракеты, поразившие Арад и Димону в прошлую субботу, является израильская система "Праща Давида", - утверждается в публикации на сайте Kan.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась подтвердить эту информацию в ответ на соответствующий запрос РИА Новости.
Минздрав Израиля в воскресенье сообщил, что 180 человек пострадали в результате прилетов двух иранских ракет в южных городах Арад и Димона.
По официальным данным ЦАХАЛ, Иран с начала нынешней эскалации выпустил по израильской территории более 400 баллистических ракет, системы ПВО успешно перехватили порядка 92% из них.
Система ПРО "Праща Давида" была совместно разработана Организацией противоракетной обороны Израиля и Агентством противоракетной обороны США в 2009 году, при этом израильский концерн Rafael Advanced Defense Systems выступает в качестве главного подрядчика. Система, окончательно принятая на вооружение израильской армии в 2017 году, предназначена для перехвата передовых воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты, БПЛА и ракеты от малой до средней дальности. Система "Праща Давида интегрирована в многоуровневую систему противоракетной обороны Государства Израиль и работает на высотах между системами ПВО "Железный купол" и системой "Стрела", которая способная перехватывать цели за пределами земной атмосферы.
