17:02 23.03.2026 (обновлено: 17:15 23.03.2026)
Суд огласит приговор пасынку Стаса Намина 31 марта
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко. Архивное фото
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 23 мар - РИА Новости. Мособлсуд 31 марта огласит приговор пасынку рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роману Ткаченко делу о двойном убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
"Суд удаляется в совещательную комнату, провозглашение приговора назначено на 31 марта", - заявила судья.
В понедельник прокурор в прениях сторон попросил суд приговорить Ткаченко к 20 годам колонии строгого режима.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. Ткаченко обвинили в убийстве двух лиц, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по этому уголовному делу.
В ходе процесса Ткаченко заявил, что полностью признает вину в убийствах, но не согласен с квалификацией его действий. Кроме того, обвиняемый рассказал, что всегда состоял в плохих отношениях с Наминым, но любил убитых бабушку и брата. Защита фигуранта утверждала, что он может страдать от тяжелого психического расстройства, но экспертиза это не подтвердила.
