Суд огласит приговор пасынку Стаса Намина 31 марта
Суд огласит приговор пасынку Стаса Намина 31 марта - РИА Новости, 23.03.2026
Суд огласит приговор пасынку Стаса Намина 31 марта
Мособлсуд 31 марта огласит приговор пасынку рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роману Ткаченко делу о двойном убийстве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T17:02:00+03:00
2026-03-23T17:02:00+03:00
2026-03-23T17:15:00+03:00
истринский район
стас намин, истринский район, происшествия, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Стас Намин, Истринский район, Происшествия, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд огласит приговор пасынку Стаса Намина 31 марта
РИА Новости: пасынку Намина огласят приговор по делу о двойном убийстве 31 марта
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 23 мар - РИА Новости. Мособлсуд 31 марта огласит приговор пасынку рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роману Ткаченко делу о двойном убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
"Суд удаляется в совещательную комнату, провозглашение приговора назначено на 31 марта", - заявила судья.
В понедельник прокурор в прениях сторон попросил суд приговорить Ткаченко к 20 годам колонии строгого режима.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района
в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию. Ткаченко обвинили в убийстве двух лиц, что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как сообщали в СК
, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин
признан потерпевшим по этому уголовному делу.
В ходе процесса Ткаченко заявил, что полностью признает вину в убийствах, но не согласен с квалификацией его действий. Кроме того, обвиняемый рассказал, что всегда состоял в плохих отношениях с Наминым, но любил убитых бабушку и брата. Защита фигуранта утверждала, что он может страдать от тяжелого психического расстройства, но экспертиза это не подтвердила.