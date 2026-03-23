14:41 23.03.2026
Первому заместителю мэра Орла вынесли приговор
Суд приговорил первого заместителя мэра города Орла Вадима Ничипорова, который оказывал покровительство частным предпринимателям-перевозчикам в обмен на... РИА Новости, 23.03.2026
Первому заместителю мэра Орла вынесли приговор

Заммэра Орла Ничипорова приговорили к 3 годам колонии за превышение полномочий

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Суд приговорил первого заместителя мэра города Орла Вадима Ничипорова, который оказывал покровительство частным предпринимателям-перевозчикам в обмен на оказание услуг, к трем годам колонии по делу о превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Советский районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении первого заместителя мэра города Орла Вадима Ничипорова. Он признан виновным по пунктам "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий)", – говорится в сообщении.
О задержании Ничипорова стало известно в июне 2024 года. Тогда в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что причиной стало расследуемое уголовное дело по статье 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности"). Советский районный суд Орла отправил его под домашний арест.
По данным прокуратуры, суд установил, что Ничипоров, используя полномочия в сфере транспортного обслуживания населения, покровительствовал частным предпринимателям-перевозчикам в обмен на оказание услуг. Так, с января 2021 года по сентябрь 2022 года трое перевозчиков по его просьбе обеспечили устройство остановочного павильона, оплатили приобретение офисной мебели и ремонт в кабинетах городской администрации, затратив более 220 тысяч рублей.
Отмечается, что после публичного заявления перевозчиков в интернете о его неправомерных действиях, Ничипоров инициировал в отношении них проверочные мероприятия, повлекшие штрафные санкции и расторжение с ними муниципальных контрактов.
"С учетом позиции государственного обвинения судом Вадим Ничипоров осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – добавляется в сообщении.
Также, по данным надзорного органа, фигуранта на два года лишили права занимать должности представителя власти и выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функций в госорганах и органах местного самоуправления.
