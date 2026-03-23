Мелони после поражения на референдуме заявила, что уважает выбор итальянцев
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после поражения на конституционном референдуме, отклонившем реформу судебной системы, заявила, что уважает выбор граждан.
Премьер Италии после поражения на референдуме заявила, что уважает выбор граждан
РИМ, 23 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после поражения на конституционном референдуме, отклонившем реформу судебной системы, заявила, что уважает выбор граждан.
"Итальянцы приняли решение. И мы его уважаем. Мы будем двигаться вперед, как всегда, с ответственностью, решимостью и уважением к итальянскому народу и к Италии", - заявила она в видеоролике, опубликованном в соцсети Х
По словам Мелони
, правительство довело до конца реформу, которую предложило итальянцам в предвыборной программе. Результат референдума, отметила она, не меняет решимости правящей коалиции серьезно работать на благо страны.
Около 54% итальянцев высказались против реформы судебной системы на завершившемся референдуме, свидетельствуют предварительные данные МВД после подсчета трех четвертей бюллетеней.
На двухдневный референдум был вынесен вопрос о разделении карьерных путей прокуроров и судей и связанные с ними преобразования. Реформа, принятая осенью национальным парламентом, является одним из ключевых пунктов программы правящей правоцентристской коалиции и требовала внесения изменений в конституцию страны.
По замыслу авторов реформы, запрет судьям и прокурорам на переход из одной роли в другую должен предотвратить конфликты интересов и политическое влияние на суды. Голосование считается действительным независимо от явки. После закрытия участков она составила 58,9% избирателей.
Несмотря на заверения представителей правительства, референдум стал проверкой баланса сил между правящим большинством и оппозицией, которая призывала своих избирателей отклонить реформу. Мелони призывала граждан голосовать по существу вопроса, а не исходя из политических симпатий, подчеркнув, что это голосование не о правительстве, а о системе правосудия.