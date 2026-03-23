Мелони после поражения на референдуме заявила, что уважает выбор итальянцев

РИМ, 23 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после поражения на конституционном референдуме, отклонившем реформу судебной системы, заявила, что уважает выбор граждан.

"Итальянцы приняли решение. И мы его уважаем. Мы будем двигаться вперед, как всегда, с ответственностью, решимостью и уважением к итальянскому народу и к Италии", - заявила она в видеоролике, опубликованном в соцсети Х

По словам Мелони , правительство довело до конца реформу, которую предложило итальянцам в предвыборной программе. Результат референдума, отметила она, не меняет решимости правящей коалиции серьезно работать на благо страны.

Около 54% итальянцев высказались против реформы судебной системы на завершившемся референдуме, свидетельствуют предварительные данные МВД после подсчета трех четвертей бюллетеней.

На двухдневный референдум был вынесен вопрос о разделении карьерных путей прокуроров и судей и связанные с ними преобразования. Реформа, принятая осенью национальным парламентом, является одним из ключевых пунктов программы правящей правоцентристской коалиции и требовала внесения изменений в конституцию страны.

По замыслу авторов реформы, запрет судьям и прокурорам на переход из одной роли в другую должен предотвратить конфликты интересов и политическое влияние на суды. Голосование считается действительным независимо от явки. После закрытия участков она составила 58,9% избирателей.