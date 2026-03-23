09:12 23.03.2026
Число предпринимателей на столичном Портале поставщиков достигло 400 тысяч
Число предпринимателей на столичном Портале поставщиков достигло 400 тысяч
2026-03-23T09:12:00+03:00
мария багреева
москва
https://ria.ru/20260320/onlayn-torgovlya-2081735463.html
Мария Багреева, Москва
Число предпринимателей на столичном Портале поставщиков достигло 400 тысяч

© РИА Новости / Александр Кряжев | Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. На московском Портале поставщиков число зарегистрированных предпринимателей дошло до отметки 400 тысяч, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она отметила, что платформа является современным межрегиональным инструментом, с помощью которого удается обеспечить прозрачность и оперативность закупок малого объема. Кроме того, портал делает эти закупки выгодными для всех участников процедур.
"Портал привлекает предпринимателей возможностью заключать сделки с заказчиками из более чем четырех десятков регионов, расширять географию продаж и развивать бизнес. Сегодня на платформе зарегистрировано более 400 тысяч поставщиков, с начала года их число выросло на 10 тысяч. Активнее всего площадкой пользуются представители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского и Красноярского краев – это около 70 процентов работающих на портале предпринимателей. На одного госзаказчика приходится шесть поставщиков, что обеспечивает высокий уровень конкуренции в закупках", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Платформа была создана 13 лет назад. Ее функция - автоматизация закупок малого объема. За время своего существования портал зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Ассортимент товаров и услуг, которые предложены на портале, состоит из более чем 3,4 миллиона наименований. Каждый день на Портале поставщиков Москвы заключают свыше 1,5 тысячи контрактов.
В прошлом месяце столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что к платформе присоединился 44-й регион-заказчик – Курская область.
По словам руководителя московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самые активные регионы по числу регистраций в этом году – столица, Пермский край, Подмосковье, Свердловская область и Санкт-Петербург.
"Новые пользователи с начала 2026 года заключили на Портале поставщиков две тысячи контрактов на сумму более 700 миллионов рублей", – приводит пресс-служба департамента слова Пуртова.
Ранее Багреева сообщила, что госзаказчики Москвы провели около 5 тысяч совместных закупок при помощи Портала поставщиков за 2025 год, их количество увеличилось на 14% в сравнении с 2024 годом.
Оборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 14% за год
20 марта, 09:10
 
