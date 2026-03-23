В Химках загорелся цех по производству мебели

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цех по производству мебели тушат в Химках Московской области, огонь локализован на площади 960 "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что пожарным удалось не допустить переход огня на соседнее строение. На месте работают порядка 50 человек и 16 единиц техники.