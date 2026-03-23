При пожаре в центре Москвы погибли четыре человека

Инцидент произошел сегодня утром в доме на Николоямской улице. Пожар вспыхнул в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа. Из дома эвакуировали 25 человек, в том числе шестерых детей. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем одним из жильцов. Его задержали.