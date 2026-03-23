На месте пожара в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы

СК назвал предварительную причину пожара в доме в центре Москвы

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Неосторожное обращение с огнем является приоритетной версией причины пожара на Николоямской улице в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по городу.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в жилом доме на Николоямской улице в центре Москвы . Пожар произошел в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа. Из дома были спасены 25 человек, в том числе шесть детей, сообщалось о трех погибших и четырех пострадавших.

"Приоритетной версией возгорания является неосторожное обращение с огнем", - говорится в канале следственного управления на платформе Max.

Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза, добавили в ведомстве.