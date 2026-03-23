При пожаре в жилом доме в центре Москвы погиб один человек

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Один человек погиб, пять пострадали во время пожара в лифтовом холле и лестничной клетке девятиэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Принятыми мерами пожар локализован. К сожалению, 1 человек погиб, ещё пять пострадали. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 19 человек, в том числе 5 детей", - говорится в сообщении.