МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" зачистили здания и подвалы в освобождённой Потаповке в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении Потаповки, которая находится на правом берегу реки Клевень, ведомство сообщило 22 марта.

"Закрепившись в селе, военнослужащие провели зачистку зданий и подвальных помещений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения группировки перед началом штурма "зачистили" небо от ударных беспилотников противника, расчеты беспилотных систем и артиллерии наносили удары по огневым позициям и подходящим резервам украинских националистов.

Подразделения группировки "Север" ежедневно продвигаются вперёд, вытесняя противника все дальше от государственной границы, обеспечивая безопасность мирных жителей, подчеркнули в Минобороны РФ