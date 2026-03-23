Посол Зязиков: на Кипре слышны призывы к восстановлению диалога с Россией

Интерес россиян к Кипру никуда не исчез несмотря на логистические сложности, что неудивительно с учетом тесных деловых, культурных и духовных связей между народами двух стран, отмечает российский посол в Республике Кипр Мурат Зязиков. В интервью РИА Новости глава дипмиссии рассказал о перспективах вступления страны в НАТО и о том, что изменится для российских туристов после вступления Кипра в Шенгенскую зону.

– Сталкиваются ли сотрудники посольства с какими-либо ограничениями, сложностями с банковскими счетами и финансовыми операциями или проблемами, связанными с использованием российской дипломатической собственности?

– Как известно, Кипр присоединился к санкциям Евросоюза. В то же время каких-либо проблем с российской дипломатической собственностью не возникало. С руководством Республики Кипр, МИД и других местных госорганов налажено конструктивное взаимодействие, возникающие вопросы решаем в рабочем порядке. В текущих условиях ключевым для нас направлением деятельности неизменно остается защита прав и законных интересов находящихся на острове российских граждан и соотечественников. Самое пристальное внимание сосредотачиваем на консолидации русскоязычной диаспоры, ее привлечении к совместным акциям культурно-просветительской и патриотической направленности.

Важным проявлением единства и гражданской ответственности россиян Кипра стала беспрецедентная явка на выборах президента Российской Федерации в 2024 году. Планируем так же с полной ответственностью и при активном участии наших соотечественников провести в этом году выборы в Государственную думу Российской Федерации.

– Удается ли в полной мере оказывать консульские услуги?

– Несмотря на вызовы и угрозы современного мира, региональные конфликты на Ближнем Востоке , антироссийскую риторику на международной арене, посольство неизменно продолжает обеспечивать права и интересы российских граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации, а также методично предоставлять им услуги по всему спектру консульских вопросов.

На Кипре проживают свыше 150 тысяч россиян, и для каждого мы стараемся найти возможность, чтобы без значительного промедления предоставить необходимое консульское содействие. К ним относятся, к примеру, документирование заграничным паспортом, регистрация нотариальных действий, решение вопросов гражданства, ЗАГС и так далее – в числовом выражении в год их количество превышает 100 тысяч. Кроме того, с учетом гуманитарной составляющей организовываем ежемесячные консульские выезды в города Лимасол Пафос для приема наших соотечественников по наиболее востребованным консульским вопросам.

Историческим событием стало впервые учреждение в августе 2023 года на северном Кипре канцелярии консульского отдела посольства с целью предоставления проживающим на севере острова российским гражданам государственных услуг в полном формате. Исходя исключительно из гуманитарных соображений, основание канцелярии позволило нашим гражданам регистрировать рождение и оформлять гражданство для своих детей, оформлять новые заграничные паспорта, получать нотариальные услуги и тому подобное – получать весь перечень консульских услуг, который ранее был для них недоступен. С момента открытия консульского представительства полноформатными услугами воспользовались свыше 30 тысяч российских граждан.

Наши граждане не скрывают своей признательности российскому государству, искренне благодарят за открытие канцелярии, позволившее им получить беспрепятственный доступ ко всему спектру консульских услуг непосредственно на той территории, где они проживают.

– Как санкционная политика ЕС повлияла на российский бизнес, связанный с Кипром? Насколько сократилось экономическое присутствие российских компаний на острове?

– Санкционная политика Евросоюза стала для связанного с Кипром российского бизнеса сложным испытанием. Речь идет не только о снижении активности, но и о постепенной перестройке прежней модели присутствия.

Если опираться на доступные цифры, наиболее заметны изменения в банковском секторе. За последние годы местные финансовые институты несколько усложнили процедуры комплаенса и проверки санкционных рисков. В результате с 2014 года число российских клиентов в кипрских банках сократилось. Это, безусловно, отразилось на масштабах операционной активности, которая ранее проходила через кипрскую финансовую систему.

Важно учитывать и специфику островной экономики. Исторически значительная доля российского делового присутствия была связана не столько с операционным бизнесом, сколько с использованием кипрской юрисдикции в качестве корпоративной и инвестиционной платформы. Вследствие этого статистика накопленных инвестиций сокращается гораздо медленнее, чем текущая деловая активность. По данным ЦБ Республики Кипр за декабрь 2025 года, Россия оставалась крупнейшим источником накопленных на Кипре прямых иностранных инвестиций – 83,46 миллиарда евро, или около 23% совокупного объема. В 2022 году данный показатель составлял около 135,7 миллиарда евро. Еще одним заметным трендом последних лет стал процесс переноса юридического адреса компаний с российскими активами с территории Кипра в Россию или другие финансовые центры. Это связано с введением ограничений на проведение расчетов, корпоративные действия и выплату дивидендов через местную юрисдикцию.

– Президент Кипра Никос Христодулидис недавно заявил, что страна ведет подготовку к вступлению в НАТО. Какова позиция России касательно этих планов?

– Дискуссии на тему возможного вступления Кипра в военный блок начались далеко не вчера. Знаем, что отношение к подобной идее на разделенном острове совсем не однозначное, в том числе по историческим, хорошо известным причинам. Со своей стороны, не раз отмечали, что НАТО является рудиментом ушедшей эпохи, стремящимся оправдать свое существование.

– В начале 2022 года было прекращено прямое авиасообщение между Россией и Кипром. Как это сказалось на количестве российских туристов, прибывающих на остров? Есть ли перспективы возобновления авиасообщения?

– До введения ограничений Россия была одним из ключевых рынков для кипрской туротрасли: тогда остров посетили более 800 тысяч российских туристов. По экспертным оценкам, утрата этого сегмента означает для экономики Кипра недополучение примерно одного миллиарда евро прибыли в год.

Интерес наших сограждан к Кипру никуда не исчез, несмотря на логистические сложности. По итогам 2025 года остров посетили более 64 тысяч россиян, что заметно больше, чем в 2024 году. В январе текущего года сюда прибыли более трех тысяч росграждан, уже превысив соответствующие прошлогодние показатели. Это неудивительно с учетом традиционно тесных деловых, культурных и духовных связей между нашими народами. Как известно, на Кипре постоянно проживают свыше 150 тысяч соотечественников, многие приезжают навестить своих родных и близких. Не будем забывать и о российских паломниках, стремящихся на остров поклониться важным религиозным святыням. Убеждены, что восстановление прямого авиасообщения между нашими странами позволило бы довольно быстро вернуть прежние показатели турпотока. Что не менее важно, подобный шаг существенно облегчил бы положение множества смешанных российско-кипрских семей. И руководство Кипра это понимает.

– Власти Кипра заявляли, что цель страны – войти в Шенгенскую зону в 2026 году. Как вы считаете, если это произойдет, станет ли россиянам сложнее получить разрешение на въезд в страну?

– Полноформатное вхождение Кипра в Шенгенскую зону является для местных властей ключевой задачей, решение которой де факто ознаменует завершение процесса евроинтеграции островного государства, принятого в Евросоюз более 20 лет назад. О соответствующей готовности в Никосии заявляли еще в 2019 году и с тех пор говорят о завершении практически всего комплекса необходимых технических приготовлений. Однако подобный шаг по-прежнему сопряжен с рядом трудностей ввиду нерешенной кипрской проблемы и требуемого одобрения со стороны всех 29 стран-участниц соглашения.

Даже потенциальное присоединение Кипра к Шенгену не станет препятствием для желающих посетить остров российских граждан, для которых, как показывает практика, остров остается одним из излюбленных мест для отдыха. Действующие c конца 2024 года визовые процедуры и так максимально приближены к шенгенским требованиям и включают известные формальности в виде сдачи биометрии и подтверждения финансового обеспечения поездки. С декабря прошлого года в восьми городах России заработали визовые центры Кипра, что значительно упростило путешественникам процесс оформления документов.

– В мае 2026 года на Кипре состоятся очередные парламентские выборы. Есть на данный момент среди местных политических партий те, которые выступают за активизацию диалога с Россией? Могут ли результаты выборов сказаться на отношениях между нашими странами?

– Уже проводится агитационная кампания на Кипре, где внешняя политика традиционно находится в числе ключевых тем предвыборных дебатов. Ряд местных политсил так или иначе затрагивает вопрос необходимости переоценки Никосией внешнеполитических приоритетов. Слышны и отчетливые призывы к скорейшему восстановлению полноценного диалога с нашей страной.

В то же время исходим из того, что парламентские выборы – это исключительно внутреннее дело Республики Кипр, в котором решающее слово остается только за избирателями. Какими бы ни были итоги будущего голосования, убежден – лежащий в основе российско-кипрских отношений неподвластный времени и политической конъюнктуре прочный фундамент деловых, гуманитарных, культурных и духовных связей позволит вывести на новый уровень зарекомендовавшее себя конструктивное и обоюдовыгодное взаимодействие между нашими странами.

– Недавно на британскую военно-воздушную базу на Кипре была совершена атака БПЛА. Какие меры безопасности вы бы посоветовали соблюдать в сложившейся ситуации?

– Действительно, в результате резкой эскалации вокруг Ирана Кипр оказался в зоне нестабильности. Одна из двух расположенных на острове британских военных баз подверглась удару БПЛА. На острове приняты беспрецедентные меры безопасности, стянуты дополнительные силы авиации, флота и ПВО из европейских стран. На этом фоне посольство оперативно распространило рекомендации для находящихся на Кипре российских граждан и соотечественников. В сложившейся ситуации необходимо, прежде всего, внимательно следить за официальными сообщениями местных властей и строго следовать их инструкциям, включая указания о перемещении в ближайшие укрытия. Безусловно, следует избегать мест массового скопления людей и держаться подальше от военных объектов. Также настоятельно рекомендуем еще не вставшим на консульский учет гражданам России сделать это при первой возможности. Всегда для нас неизменным приоритетом является забота и оказание конкретной помощи нашим соотечественникам.

– После удара БПЛА пресс-секретарь правительства Республики Кипр Константинос Летимбиотис заявлял, что Кипр не исключает пересмотра статуса британских баз, а глава МИД Кипра Константинос Комбос говорил, что страна проведет "серьезную оценку" уровня сотрудничества с Великобританией после произошедшего. По вашему мнению, существуют ли реальные перспективы закрытия британских баз или ограничения их работы?

– Как представляется, о перспективах вывода с острова действующих в соответствии с Договором об учреждении Республики Кипр от 1960 года суверенных британских военных баз "Акротири" и "Декелия" говорить пока сложно. Однако киприоты всерьез встревожены инцидентом, наглядно продемонстрировавшим, что подобные объекты не оберегают их от внешних посягательств. Кроме того, на фоне разрастания конфронтации на Ближнем Востоке у берегов острова идет наращивание военно-морских сил НАТО, также, по утверждению самих киприотов, не способствующее деэскалации напряженности. В этой связи на Кипре имеет место достаточно острая общественно-политическая дискуссия по вопросу целесообразности иностранного военного присутствия и эвентуального участия Республики Кипр в военных альянсах.

– На фоне эскалации на Ближнем Востоке власти Кипра ввели в действие экстренный план эвакуации из региона Ближнего Востока ESTIA. Известно ли о россиянах, эвакуированных из кризисных зон в рамках этой инициативы? Как Россия оценивает роль Кипра как гуманитарного и эвакуационного хаба для стран Ближнего Востока?

– В силу своего географического положения Кипр, безусловно, играет важную роль как эвакуационный хаб в случае эскалации ситуации в регионе. Властями Республики Кипр наработан богатый опыт организации вывозных рейсов из зоны конфликта, прежде всего, для граждан ЕС и США . Соответствующих обращений со стороны российских граждан пока не поступало. Со своей стороны, готовы оказать необходимую помощь россиянам в возвращении на Родину в случае их эвакуации на Кипр из конфликтных зон на Ближнем Востоке.

– Уведомляли ли местные власти посольство о гибели Владислава Баумгертнера?