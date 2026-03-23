Орловская область доставила бойцам СВО два квадроцикла и "УАЗ"

© Фото со страницы главы Покровского района Орловской области Андрея Решетникова в социальной сети "ВКонтакте" Квадроцикл для бойцов спецоперации от жителей Покровского района Орловской области

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жители Покровского и Мценского районов Орловской области передали военнослужащим спецоперации в совокупности почти 12 тонн гуманитарного груза, автомобиль УАЗ "Буханка" и два квадроцикла, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Гуманитарный груз массой около 5,5 тонны, автомобиль УАЗ "Буханка" от Мценской ЦРБ и 2 квадроцикла доставлены из Покровского района военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО на краснолиманском направлении. В состав груза вошли: запасные запчасти на "УАЗ", прицеп, 2 бензопилы, 2 автономки, бензин, стройматериалы, масксети, газовые баллончики, бензин, спальные мешки, средства гигиены, одежда и продукты", – говорится в сообщении.

По данным властей, Мценский район передал бойцам гуманитарный груз массой около 6 тонн, в посылке – генератор, бензопилы, автономный обогреватель, пиломатериалы, медикаменты, продукты питания, вода и маскировочные сети. Также военнослужащим вручили знамя Победы как символ веры в их мужество и несокрушимость.