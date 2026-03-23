Орловская область доставила бойцам СВО два квадроцикла и "УАЗ"
РИА Новости, 23.03.2026
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жители Покровского и Мценского районов Орловской области передали военнослужащим спецоперации в совокупности почти 12 тонн гуманитарного груза, автомобиль УАЗ "Буханка" и два квадроцикла, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Гуманитарный груз массой около 5,5 тонны, автомобиль УАЗ "Буханка" от Мценской ЦРБ и 2 квадроцикла доставлены из Покровского района военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО на краснолиманском направлении. В состав груза вошли: запасные запчасти на "УАЗ", прицеп, 2 бензопилы, 2 автономки, бензин, стройматериалы, масксети, газовые баллончики, бензин, спальные мешки, средства гигиены, одежда и продукты", – говорится в сообщении.
По данным властей, Мценский район передал бойцам гуманитарный груз массой около 6 тонн, в посылке – генератор, бензопилы, автономный обогреватель, пиломатериалы, медикаменты, продукты питания, вода и маскировочные сети. Также военнослужащим вручили знамя Победы как символ веры в их мужество и несокрушимость.
"Сбор гуманитарной помощи в Мценском районе не прекращается ни на минуту, и я выражаю благодарность всем, кто вносит свой вклад в одно великое дело. Мы обязаны быть надежным тылом защитникам Родины, которые делают все ради долгожданной Победы", – подчеркнула глава Мценского района Екатерина Ерохина, слова которой приводит пресс-служба.