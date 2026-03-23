Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал слова Рютте о сделке по Украине комплиментом Трампу - РИА Новости, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 23.03.2026
Политолог назвал слова Рютте о сделке по Украине комплиментом Трампу
в мире
россия
сша
киев
марк рютте
дональд трамп
алексей мартынов (политолог)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069551506_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_51653b63644a9f822d9bea497245d9d6.jpg
https://ria.ru/20260323/ukraina-2082316538.html
https://ria.ru/20260323/iran-2082291636.html
https://ria.ru/20260323/kiev-2082346121.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069551506_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7d8a1f5693f2df83efa1fde45bdc59a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Марк Рютте
 Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в заявлении о якобы готовности Киева заключить сделку с Москвой особо высоко оценивает роль президента США Дональда Трампа в урегулировании, что демонстрирует его желание сделать комплимент американскому лидеру, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
В интервью телеканалу CBS News генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский в беседе с ним якобы изъявил желание заключить сделку с Россией.
"Если вы посмотрите целиком его пассаж, он, так сказать, заходит от таких... изысканных комплиментов в адрес Трампа. Развивает мысль о том, как товарищ Трамп погружен в ближневосточные хлопоты. Но несмотря на это, у него есть время для того, чтобы оказывать максимальное давление на ситуацию на Украине", - сказал Мартынов.
Эксперт подчеркивает, что заявления Рютте сделаны в заискивающем тоне, а по факту подписание соглашения едва ли близится.
Мартынов напомнил, что на этой неделе Рютте предстоит выступить с ежегодным докладом.
"Я обращу ваше внимание, что у Рютте на этой неделе ежегодный доклад и, соответственно, отчетно-выборный... Ему нужно в этом смысле тренироваться (в заискивании - ред.) и надеяться на поддержку из Вашингтона", - заявил он.
Кроме того эксперт обратил внимание и на то, что дискуссии о сделке по Украине проходят на фоне продолжающейся эскалации вокруг Ирана, которая существенно повлияла на риторику европейских лидеров.
"Мягко говоря, у всех-то спеси поубавилось. В том числе и у Рютте", - добавил он.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала