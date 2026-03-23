Политолог назвал слова Рютте о сделке по Украине комплиментом Трампу

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в заявлении о якобы готовности Киева заключить сделку с Москвой особо высоко оценивает роль президента США Дональда Трампа в урегулировании, что демонстрирует его желание сделать комплимент американскому лидеру, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

"Если вы посмотрите целиком его пассаж, он, так сказать, заходит от таких... изысканных комплиментов в адрес Трампа . Развивает мысль о том, как товарищ Трамп погружен в ближневосточные хлопоты. Но несмотря на это, у него есть время для того, чтобы оказывать максимальное давление на ситуацию на Украине", - сказал Мартынов

Эксперт подчеркивает, что заявления Рютте сделаны в заискивающем тоне, а по факту подписание соглашения едва ли близится.

Мартынов напомнил, что на этой неделе Рютте предстоит выступить с ежегодным докладом.

"Я обращу ваше внимание, что у Рютте на этой неделе ежегодный доклад и, соответственно, отчетно-выборный... Ему нужно в этом смысле тренироваться (в заискивании - ред.) и надеяться на поддержку из Вашингтона", - заявил он.

Кроме того эксперт обратил внимание и на то, что дискуссии о сделке по Украине проходят на фоне продолжающейся эскалации вокруг Ирана , которая существенно повлияла на риторику европейских лидеров.

"Мягко говоря, у всех-то спеси поубавилось. В том числе и у Рютте", - добавил он.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске , включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.