https://ria.ru/20260323/politolog-2082349047.html
Политолог назвал слова Рютте о сделке по Украине комплиментом Трампу
в мире
россия
сша
киев
марк рютте
дональд трамп
алексей мартынов (политолог)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069551506_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_51653b63644a9f822d9bea497245d9d6.jpg
https://ria.ru/20260323/ukraina-2082316538.html
https://ria.ru/20260323/iran-2082291636.html
https://ria.ru/20260323/kiev-2082346121.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069551506_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7d8a1f5693f2df83efa1fde45bdc59a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В мире, Россия, США, Киев, Марк Рютте, Дональд Трамп, Алексей Мартынов (политолог), НАТО, Мирный план США по Украине
Мартынов: Рютте словами о сделке по Украине стремится сделать комплимент Трампу
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в заявлении о якобы готовности Киева заключить сделку с Москвой особо высоко оценивает роль президента США Дональда Трампа в урегулировании, что демонстрирует его желание сделать комплимент американскому лидеру, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
В интервью телеканалу CBS News
генсек НАТО Марк Рютте
заявил, что Владимир Зеленский
в беседе с ним якобы изъявил желание заключить сделку с Россией
.
"Если вы посмотрите целиком его пассаж, он, так сказать, заходит от таких... изысканных комплиментов в адрес Трампа
. Развивает мысль о том, как товарищ Трамп погружен в ближневосточные хлопоты. Но несмотря на это, у него есть время для того, чтобы оказывать максимальное давление на ситуацию на Украине", - сказал Мартынов
.
Эксперт подчеркивает, что заявления Рютте сделаны в заискивающем тоне, а по факту подписание соглашения едва ли близится.
Мартынов напомнил, что на этой неделе Рютте предстоит выступить с ежегодным докладом.
"Я обращу ваше внимание, что у Рютте на этой неделе ежегодный доклад и, соответственно, отчетно-выборный... Ему нужно в этом смысле тренироваться (в заискивании - ред.) и надеяться на поддержку из Вашингтона", - заявил он.
Кроме того эксперт обратил внимание и на то, что дискуссии о сделке по Украине
проходят на фоне продолжающейся эскалации вокруг Ирана
, которая существенно повлияла на риторику европейских лидеров.
"Мягко говоря, у всех-то спеси поубавилось. В том числе и у Рютте", - добавил он.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США
на саммите на Аляске
, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным
.