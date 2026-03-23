ВС России ударили по погранзаставе в пригороде Одессы

ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен по 7-й погранзаставе в районе Фонтанка в пригороде Одессы, где располагались франкоговорящие наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Фонтанка — прилёт по 7-й погранзаставе, где, по данным местных, размещались иностранные военные. Характерное уточнение — франкоговорящие, но не европейцы", - сказал подпольщик.