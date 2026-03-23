В Подмосковье осудили мужчину, избившего битой сына сожительницы

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мужчина, избивший битой сына сожительницы в подмосковном Видном, приговорен к 14 годам колонии строгого режима, мать ребенка осуждена на семь лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мужчина, избивший битой сына сожительницы в подмосковном Видном, приговорен к 14 годам колонии строгого режима, мать ребенка осуждена на семь лет колонии общего режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему местному жителю и его 32-летней сожительницы... Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второй фигурантке назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в покушении на убийство ребенка, в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, в истязании несовершеннолетних, в оставлении в опасности и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Установлено, что 7 июля 2025 года осужденный несколько раз ударил сына сожительницы битой по голове. Убить ребенка он не смог из-за собственной ограниченной подвижности и того, что ребенок смог укрыться на безопасном расстоянии. Мать малолетнего не обратилась за медпомощью и не сообщила о произошедшем правоохранителям. О случившемся стало известно из видеоролика в интернете, на котором было запечатлено избиение. Правоохранители прибыли по месту жительства фигуранта, где он проживал вместе с сожительницей и ее тремя детьми.