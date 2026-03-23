В Союзе дачников Подмосковья рассказали, как подготовить почву после зимы

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, какие какие удобрения стоит использовать для подготовки почвы после зимы.

"Что касается удобрений, весной растениям, в первую очередь, нужен азот для активного наращивания зеленой массы. Можно использовать как минеральные подкормки, так и органику - перепревший навоз, настой коровяка или птичьего помета. Компост и перегной лучше вносить при перекопке или культивации из расчета одно-два ведра на квадратный метр в зависимости от потребностей конкретной культуры", - посоветовал Чаплин в беседе с NEWS.ru

Он добавил, что очень полезна для почвы древесная зола, которая не только обогащает почву калием и микроэлементами, но и снижает кислотность. Депутат указал, что некоторые садоводы успешно применяют быстрорастущие культуры: горчица, фацелия, вика и овес отлично рыхлят землю корнями, подавляют сорняки и служат бесплатным удобрением.

"Еще один важный момент - очистка дренажных канав и отвод талых вод от построек и низких мест участка. Если вода будет застаиваться, корни растений могут выпревать и задыхаться. Поэтому в первую очередь после схода снега проверьте, свободно ли уходят осадки, и при необходимости прочистите канавы", - заключил Чаплин.