Ученые выяснили, где могут находиться инопланетяне

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Несколько планет могут обладать идеальными условиями для внеземной разумной жизни, следует из исследования экспертов из Института Карла Сагана при Корнельском университете, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
"Наш анализ показывает наличие 45 каменистых миров в эмпирической зоне обитаемости и 24 — в более узкой трехмерной зоне обитаемости", — говорится в исследовании.
Среди известных планет — Проксима Центавра b, которая, находясь на расстоянии примерно 4,2 светового года, остается одной из ближайших к Земле экзопланет, потенциально пригодных для жизни.
Тем не менее планеты, упомянутые в исследовании, так далеки от Земли, что человечество на нынешнем этапе просто не в состоянии туда добраться. По словам соавтора исследования Эбигейл Бол, зная, какие планеты обитаемы, а какие нет, астрономы могут сосредоточится на поиске мест, в которых, возможно, есть экзопланеты, подходящие для жизни.
