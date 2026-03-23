Рейтинг@Mail.ru
Россия передает США сигналы об угрозах на АЭС "Бушер", заявил Песков
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 23.03.2026 (обновлено: 12:47 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/peskov-2082370983.html
Россия передает США сигналы об угрозах на АЭС "Бушер", заявил Песков
2026-03-23T12:37:00+03:00
2026-03-23T12:47:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147658/10/1476581076_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_be82b1a7b649b7b212c6a7f8619b9854.jpg
https://ria.ru/20260318/busher-2081535488.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147658/10/1476581076_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_331d7c47d72189f58bdd7862b27d18e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россия передает США сигналы об угрозах на АЭС "Бушер", заявил Песков

Песков: РФ передает США сигналы об угрозах из-за ситуации вокруг АЭС "Бушер"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия передает сигналы об угрозах в связи с ситуацией вокруг АЭС "Бушер" американской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, соответствующие сигналы передаются и американской стороне", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию вокруг АЭС.
Ранее организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете снаряда на территорию АЭС "Бушер", обошлось без жертв и материального ущерба. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала госкорпорации "Росатом" нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.
В миреРоссияДмитрий ПесковАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала