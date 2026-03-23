Песков предупредил о последствиях атак на АЭС "Бушер"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нанесения ударов по ядерным объектам чреваты непоправимыми последствиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг АЭС "Бушер".

"Мы считаем нанесения ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасными и чреватыми, возможно, даже непоправимыми последствиями", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию вокруг АЭС.