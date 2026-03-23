23:01 23.03.2026
В Пентагоне рассматривают возможность отправки десанта в Иран, пишет NYT
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
NYT: в Пентагоне думают об отправке десантной дивизии в зону конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. В Пентагоне рассматривают возможность отправки десантной дивизии в зону конфликта с Ираном для поддержки операции "Эпическая ярость", пишет New York Times со ссылкой на военных чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Он также сообщил, что переговоры продолжатся по телефону в понедельник позднее.
«
"Высокопоставленные военные чиновники рассматривают возможность развертывания бригады из состава 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск и некоторых частей штаба дивизии для поддержки военных операций США в Иране", - пишет издание со ссылкой на представителей Пентагона.
Неназванные чиновники министерства войны США отметили, что сейчас происходит лишь сдержанное планирование и что ни Центральное командование ВС США, ни Пентагон не отдавали подобного приказа.
Рассматривается отправка на Ближний Восток сил быстрого реагирования 82-ой десантной дивизии общей численностью 3 тысячи солдат, которая, по заявлениям газеты, способна развернуть работу в любой точке мира в течение 18 часов.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что базирующееся в Японии десантное судно ВМС США USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи США направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.
Кроме того, издание Politico проинформировало, что в 18 марта более 2 тысяч морских пехотинцев отправились в регион с базы в Сан-Диего.
Многие специалисты увязывают это с возможной операцией по захвату иранского острова Харк, морского хаба Ирана в Персидском заливе, где находятся объекты нефтяной инфраструктуры страны.
