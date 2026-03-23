В Орске пострадавшие от наводнения судятся с застройщиком из-за плесени

УФА, 23 мар - РИА Новости. Пострадавшие от масштабного наводнения в 2024 году в оренбургском Орске, получившие в рамках помощи новое жильё, судятся с застройщиком дома из-за плесени в квартирах, сообщает Ленинский суд Орска.

В Ленинский районный суд города поступил иск от местных жителей, пострадавших от паводка 2024 года, к строительной компании.

"Истцы требуют взыскать с ответчика более 1,1 миллиона рублей на устранение недостатков в новом доме, а также компенсацию морального вреда и штрафы. По версии истцов, после приобретения жилого помещения в рамках помощи пострадавшим от наводнения они обнаружили многочисленные строительные недостатки, включая плесень, отсутствие гидроизоляции, промерзание окон и дверей", - сообщает суд.

Судебное заседание назначено на 7 апреля, уточняет суд.

Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал , часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов.