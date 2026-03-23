Орбан заявил о планах устроить патриотическую "перестройку" в Евросоюзе

БУДАПЕШТ, 23 мар - РИА Новости. Патриотические партии Европы не скрывают, что хотят занять Брюссель и устроить крупнейшую в истории ЕС перестройку, сделав его из федерации союзом свободных наций, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы не скрываем этих целей. Мы открыто говорим о желании взять на себя управление Евросоюзом. Мы хотим занять и преобразовать брюссельский центр. Мы хотим ЕС, который будет Альянсом суверенных наций... Мы хотим, чтобы к концу десятилетия вся Европа сияла в национальных и консервативных цветах. Это будет крупнейшая политическая перестройка в истории ЕС", - сказал Орбан, выступая на Первом съезде фракции Европарламента "Патриоты за Европу".
"Патриоты" были сформированы в 2024 году, мы бросили вызов господствующей элите, и эта борьба привела к патовой ситуации. Неудачи либеральной глобалистской элиты Брюсселя очевидны. Экономическое банкротство, крах промышленности, полный провал "зеленого перехода", необратимая миграционная ситуация, энергетический кризис, левая элита Брюсселя с каждым днем слабеет. С другой стороны мы, усиливающиеся патриоты", - отметил он.
Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Орбан ранее также отмечал, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO, экс-премьер Андрей Бабиш в июле 2024 года в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан летом отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
