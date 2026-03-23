Орбан заявил о планах устроить патриотическую "перестройку" в Евросоюзе

БУДАПЕШТ, 23 мар - РИА Новости. Патриотические партии Европы не скрывают, что хотят занять Брюссель и устроить крупнейшую в истории ЕС перестройку, сделав его из федерации союзом свободных наций, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Патриоты" были сформированы в 2024 году, мы бросили вызов господствующей элите, и эта борьба привела к патовой ситуации. Неудачи либеральной глобалистской элиты Брюсселя очевидны. Экономическое банкротство, крах промышленности, полный провал "зеленого перехода", необратимая миграционная ситуация, энергетический кризис, левая элита Брюсселя с каждым днем ​​слабеет. С другой стороны мы, усиливающиеся патриоты", - отметил он.