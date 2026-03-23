Ле Пен прокомментировала блокировку Орбаном кредита ЕС Украине

ПАРИЖ, 23 мар – РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, блокируя кредит ЕС Украине на 90 миллиардов евро, защищает интересы своей страны, заявила в понедельник лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
«
"Накладывая вето на кредит Европейского союза для Украины в размере 90 миллиардов евро, Виктор Орбан защищает интересы своей страны. Могу ли я злиться на страну за отстаивание своих интересов? Конечно, нет", - написала она на своей странице в соцсети X по прибытии в Будапешт.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.