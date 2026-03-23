Орбан назвал прослушку Сийярто нападением на Венгрию

БУДАПЕШТ, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поручил минюсту Венгрии расследовать факт прослушки главы венгерского МИД Петер Сийярто, назвал это нападением на страну.
"Прослушивание телефонных разговоров члена правительства является серьезным нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в понедельник заявил о возможной слежке за телефоном главы венгерского МИД Петера Сийярто, которая может включать участие иностранной разведки. Ковач опубликовал просочившуюся аудиозапись журналиста Сабольча Пани, где тот признает, что передал номера телефонов Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.
