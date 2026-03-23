09:42 23.03.2026
В ООН предрекли гуманитарную катастрофу из-за конфликта на Ближнем Востоке
В ООН предрекли гуманитарную катастрофу из-за конфликта на Ближнем Востоке

ООН: кризис на Ближнем Востоке грозит новым голодом в беднейших странах

Пшеница на полях. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Десятки тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран мира оказались заблокированы из-за кризиса на Ближнем Востоке, если перебои продолжатся, голод грозит миллионам людей, заявила директор по цепочкам поставок Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Коринн Флейшер.
В интервью газете Financial Times менеджер ВПП сообщила, что в открытом море из-за сбоев в доставке и изменения маршрутов застряли около 70 тысяч тонн пшеницы и консервов.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Голикова заявила о гуманитарной катастрофе в Иране
20 марта, 12:39
Сорванные поставки коснулись около 30 тысяч тонн контейнерных продуктов: консервов, гороха и специализированного детского питания. Суда с ними вынуждены отказаться от маршрутов в Красном море и перенаправляются в обход мыса Доброй Надежды.
Около 21 тысячи тонн пшеницы, предназначенной для Йемена, остаются заблокированными в Омане, а поставки в Демократическую Республику Конго задерживаются в портах Танзании из-за перегрузки и скопления судов, сказала Флейшер.
Всемирная продовольственная программа предупреждает, что, если нынешние перебои с поставками продлятся до июня, то к 318 миллионам, уже испытывающим острую нехватку продовольствия в мире, добавятся еще 45 миллионов человек.
В организации заявляют о необходимости получить в этом году 13 миллиардов долларов для оказания помощи 110 миллионам человек. Как отмечается, в 2025 году ВПП получила всего 6,4 миллиарда долларов, что вынудило организацию сократить свои программы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Захарова призвала обратить внимание на последствия ситуации вокруг Ирана
18 марта, 15:30
 
