В ООН предрекли гуманитарную катастрофу из-за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Десятки тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран мира оказались заблокированы из-за кризиса на Ближнем Востоке, если перебои продолжатся, голод грозит миллионам людей, заявила директор по цепочкам поставок Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Коринн Флейшер.

В интервью газете Financial Times менеджер ВПП сообщила, что в открытом море из-за сбоев в доставке и изменения маршрутов застряли около 70 тысяч тонн пшеницы и консервов.

Сорванные поставки коснулись около 30 тысяч тонн контейнерных продуктов: консервов, гороха и специализированного детского питания. Суда с ними вынуждены отказаться от маршрутов в Красном море и перенаправляются в обход мыса Доброй Надежды.

Всемирная продовольственная программа предупреждает, что, если нынешние перебои с поставками продлятся до июня, то к 318 миллионам, уже испытывающим острую нехватку продовольствия в мире, добавятся еще 45 миллионов человек.

В организации заявляют о необходимости получить в этом году 13 миллиардов долларов для оказания помощи 110 миллионам человек. Как отмечается, в 2025 году ВПП получила всего 6,4 миллиарда долларов, что вынудило организацию сократить свои программы.