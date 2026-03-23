В Одессе военкомы мобилизовали сотрудника автосервиса и украли выручку

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе мобилизовали сотрудника станции техобслуживания (СТО), после чего украли деньги из кабинета, сообщает украинский телеканал "ТСН".
"В Одессе (сотрудники - ред.) ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) задержали одного из работников СТО, а затем украли из кабинета деньги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Отмечается, что после кражи сотрудники военкомата пытались удалить видео с камер наблюдения.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.