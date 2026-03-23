В Нижнем Новгороде тушат пожар на территории промзоны

"В Нижнем Новгороде огнеборцы МЧСРоссии тушат пожар в автосервисе. Сообщение о пожаре на территории промзоны поступило по адресу: улица Федосеенко, 59. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение резины на открытой площадке и рядом стоящего здания автосервиса. Общая площадь пожара составляет 1500 квадратных метров... Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.