"Ветер" получил премию "Ника" как лучший фильм

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Картина Сергея Члиянца "Ветер" стала лауреатом премии "Ника" как лучший фильм, передает корреспондент РИА Новости.
"То, зачем я этот фильм делал, — я просто хотел вернуться в кино", — сказал режиссер, получая награду.
Торжественная церемония проходит в Театре Моссовета. За победу в других номинациях статуэтку получили:
— Константин Хабенский и Светлана Крючкова — за главные роли в фильмах "Здесь был Юра" и "Двое в одной жизни, не считая собаки";
— Владимир Машков и Елена Лядова — за лучшие роли второго плана в лентах "В списках не значился" и "Чистый лист";
— Бакур Бакурадзе — как лучший режиссер за фильм "Лермонтов";
— режиссер Феликс Умаров, ставший "Открытием года", сняв фильм "Пророк. История Александра Пушкина";
— проект "Хроники русской революции" — как лучший сериал;
— картина "К другому берегу. Станиславский в Новом Свете" — как лучший неигровой фильм;
— мультфильм "Булгаковъ" — как лучшая анимационная лента.
Специальный приз "Честь и достоинство" получила режиссер Алла Сурикова.
Почетной премии "Ника" за вклад в кинематографические науки, критику и образование посмертно удостоен ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января в больнице, ему было 64 года.
Национальную кинематографическую премию в 1987-м учредил секретариат Союза кинематографистов СССР. Победителей определяют тайным голосованием членов Академии кинематографических искусств. Они получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
Премия "Ника"-2026: интрига в каждой номинации
Вчера, 08:00