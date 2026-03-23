"Ветер" получил премию "Ника" как лучший фильм

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Картина Сергея Члиянца "Ветер" стала лауреатом премии "Ника" как лучший фильм, передает корреспондент РИА Новости.

« "То, зачем я этот фильм делал, — я просто хотел вернуться в кино", — сказал режиссер, получая награду.

Торжественная церемония проходит в Театре Моссовета. За победу в других номинациях статуэтку получили:

— Константин Хабенский и Светлана Крючкова — за главные роли в фильмах "Здесь был Юра" и "Двое в одной жизни, не считая собаки";

— Владимир Машков и Елена Лядова — за лучшие роли второго плана в лентах "В списках не значился" и "Чистый лист";

— Бакур Бакурадзе — как лучший режиссер за фильм "Лермонтов";

— режиссер Феликс Умаров, ставший "Открытием года", сняв фильм "Пророк. История Александра Пушкина";

— проект "Хроники русской революции" — как лучший сериал;

— картина "К другому берегу. Станиславский в Новом Свете" — как лучший неигровой фильм;

— мультфильм "Булгаковъ" — как лучшая анимационная лента.

Специальный приз "Честь и достоинство" получила режиссер Алла Сурикова.

Почетной премии "Ника" за вклад в кинематографические науки, критику и образование посмертно удостоен ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января в больнице, ему было 64 года.