ЦБ спрогнозировал последствия для России от мирового нефтяного шока

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост мировых цен на нефть из-за ближневосточного кризиса может стать шоком внешних условий для России, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Средние и долгосрочные последствия сильного нефтяного шока для мировой экономики точно негативны, скорее всего, на нас это тоже скажется в балансе всех факторов, как отрицательный шок внешних условий", - сказал он на открытом заседании совместной рабочей группы ЦБ РФ при комитете Госдумы по финансовому рынку.
Дмитриев предрек ЕС масштабный энергетический кризис
16 марта, 13:30
Это, действительно, вопросы не первых месяцев, а года-двух, если ситуация с добычей углеводородов на Ближнем Востоке и доступности для мировых потребителей, не разрешится в ближайшее время, добавил зампред.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что в мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергетический кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.