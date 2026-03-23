В Персидском заливе найден ресурс кратно дороже нефти

Когда в России была глубокая ночь 22 марта, Дональд Трамп на своей странице в социальной сети опубликовал заметку: если Иран в ближайшие 48 часов не разблокирует Ормузский пролив, то американские Вооруженные силы начнут наносить удары по электростанциям — и первой жертвой станет самая крупная из них. Тегеран в уже традиционно задиристой манере ответил, что при подобном развитии событий начнет ответно "выносить" объекты генерации, но поскольку дотянуться до американских станций за океаном иранские средства поражения не могут, под нож пойдут электростанции государств Персидского залива, продолжающих оказывать Соединенным Штатам ту или иную помощь. И красочную картинку присовокупили.

В радиус гарантированного поражения попадают (они отмечены на карте-иллюстрации) газовая электростанция — гигант "Аль-Куррия" мощностью четыре гигаватта в Саудовской Аравии; станция "Рас-Таннура", обеспечивающая работу крупнейшего в регионе нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 550 баррелей в сутки. Сама станция имеет довольно скромную установленную мощность в 356 мегаватт, но это тот самый золотник, который крайне дорог, так как без него можно даже не бомбить сам нефтетерминал. Нет энергии — нет переработки и перевалки нефти. Также в потенциальный список целей попали атомная электростанция "Барака", обеспечивающая жизнь столицы ОАЭ; парогазовая электростанция "Джебель-Али", работающая в интересах города Дубай. Последняя имеет колоссальную установленную мощность в 9,5 гигаватта (в полтора раза больше ЗАЭС), что позволяет одновременно выполнять опреснение морской воды в масштабах, поддерживающих существование посреди выжженной пустыни роскошных современных мегаполисов.

Но вернемся к расстрельным спискам.

Помимо объектов в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, персы выразительно предупреждают Катар. Там располагается мощная газовая электростанция "Рас-Лаффан" мощностью 2,7 гигаватта, которую, как это принято в регионе, попутно привлекают к задачам опреснения воды. "Рас-Лаффан" ежесуточно выдает 280 тысяч кубометров пресной воды, чем закрывает 20 процентов потребностей Катара. В плане генерации ее доля еще больше — 30 процентов выработки электроэнергии в стране. Здесь же, всего в нескольких десятках километров от Дохи, располагается второй по величине аналогичный объект — электростанция "Умм-Аль-Хауль". Она одновременно обеспечивает работу близлежащего НПЗ, накачивает энергией морской порт, ну и традиционно опресняет очень много воды.

Не забыли и про Кувейт. Его изобильное существование, помимо прочего, зиждется на двух энергетических китах — это генерирующие комплексы "Аз-Зур Север" и "Аз-Зур Юг". Первый — это полтора гигаватта электрической мощности, 480 тысяч кубических метров питьевой воды в сутки, десять процентов национальной генерации и каждый пятый литр воды. "Аз-Зур Юг" — один из крупнейших объектов энергетики в мире. Суммарная электрическая мощность — порядка шести гигаватт, 130 тысяч кубометров драгоценной влаги в сутки с соответствующими пропорциями в секторах производства.

Потому, прочтя грозное заявление Трампа, вице-президент Ирана посоветовал всем, кто привечает у себя американские войска, уже вчера начинать заряжать аккумуляторы и запасать пресную воду.

Опубликованный Тегераном перечень потенциальных целей свидетельствует, что персы заранее готовились к подобной эскалации и выбирали объекты критической важности. Монархии Персидского залива даже с рухнувшими показателями добычи и экспорта нефти смогут вполне спокойно, пусть и в несколько более постном варианте, существовать на протяжении нескольких лет. А вот без воды в местном климате особо не разбежишься, тем более что пресловутая H 2 O нужна не только населению, но и промышленности.

Скорость и смысловое наполнение иранского ответа говорят, что американские угрозы в Тегеране воспринимают серьезно, отсюда и готовность к кратно более болезненному ответу. В данном случае корректно сравнивать прочность критически важных энергосистем Ирана и окружающих его стран из числа союзников Соединенных Штатов, и в этом сравнении у иранцев ситуация несколько получше.

Мы не просто так подробно рассматривали технические показатели энергогенерирующих и опреснительных комплексов в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и Кувейте. Эти страны сделали ставку на единичные, но предельно мощные объекты — и именно здесь кроется главная уязвимость. Для вывода из строя условных "Рас-Лаффан" или "Аз-Зур Север" не нужно бомбить их в мелкий щебень, чтобы выключить станции целиком, — достаточно буквально пары точных попаданий в ключевые узлы и установки. Наиболее наглядный пример подобной уязвимости — это наша Запорожская АЭС, которую украинские вооруженные формирования принудительно перевели в режим холодного останова, постоянно перебивая высоковольтные ЛЭП, питающие станцию. Фактически любую из перечисленных в иранском заявлении стран можно отправить в тяжелый нокдаун парой точных ударов, при этом сами иранцы от такого сценария защищены.

По данным из открытых источников, в Иране функционируют порядка 400 объектов генерации. Столь крупная цифра объясняется тем, что львиная их доля — это станции малой и средней мощности, впрочем, есть и тяжеловесы. Иранский пьедестал электрогенерации удерживают станции Damavand (2,8 гигаватта), Neka (2,2) и Rajaei (два гигаватта). Естественно, они имеют те же слабые точки, что и их соседи, но выключение одной или даже всех трех не приведет к коллапсу, так как на начало года общая установленная мощность электрогенерирующего сектора Ирана составляет 85 гигаватт. И уж тем более это не вызовет гуманитарный кризис, так как 97 процентов потребности Ирана в воде закрывают реки и подземные источники.