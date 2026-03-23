ООН, 23 мар - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Украина не прекращает нападения на инфраструктуру, обеспечивающую экспорт газа из России.
"Не прекращаются нападения на объекты другой экспортной инфраструктуры, обеспечивающей поставки российского газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". За последние дни предприняты атаки БПЛА на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, "Казачья" и "Береговая". Эти безответственные действия происходят в момент, когда мировой энергетический рынок остается крайне нестабильным", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Он также напомнил членам СБ о перекрытии Киевом нефтепровода "Дружба".
"Я уже не говорю про перекрытие украинцами нефтепровода "Дружба", что отчетливо демонстрирует стремление Киева использовать инфраструктуру как инструмент давления и политической игры. Раньше вы, европейцы, голословно обвиняли Россию в "энергетическом шантаже". Но если этим не голословно, а реально занимается Украина, в ответ - тишина. Это ведь "другое", - добавил Небензя.
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ 24 февраля предупредил о подготовке подрыва "Турецкого потока" и "Голубого потока". По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от ЕС в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".