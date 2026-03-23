Киев продолжает атаковать инфраструктуру для экспорта газа, заявил Небензя - РИА Новости, 23.03.2026
23:33 23.03.2026 (обновлено: 23:58 23.03.2026)
Киев продолжает атаковать инфраструктуру для экспорта газа, заявил Небензя
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Украина не прекращает нападения на инфраструктуру, обеспечивающую экспорт газа из России. РИА Новости, 23.03.2026
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Краснодарский край, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Турецкий поток, Голубой поток, Киев, Евросоюз
Небензя: Киев не прекращает нападения на инфраструктуру для экспорта газа из РФ

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 23 мар - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Украина не прекращает нападения на инфраструктуру, обеспечивающую экспорт газа из России.
«
"Не прекращаются нападения на объекты другой экспортной инфраструктуры, обеспечивающей поставки российского газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". За последние дни предприняты атаки БПЛА на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, "Казачья" и "Береговая". Эти безответственные действия происходят в момент, когда мировой энергетический рынок остается крайне нестабильным", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Он также напомнил членам СБ о перекрытии Киевом нефтепровода "Дружба".
"Я уже не говорю про перекрытие украинцами нефтепровода "Дружба", что отчетливо демонстрирует стремление Киева использовать инфраструктуру как инструмент давления и политической игры. Раньше вы, европейцы, голословно обвиняли Россию в "энергетическом шантаже". Но если этим не голословно, а реально занимается Украина, в ответ - тишина. Это ведь "другое", - добавил Небензя.
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ 24 февраля предупредил о подготовке подрыва "Турецкого потока" и "Голубого потока". По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от ЕС в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
