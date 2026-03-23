Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 23.03.2026 (обновлено: 23:52 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/nebenzya-2082511369.html
Небензя назвал число мирных россиян, пострадавших от атак ВСУ
Небензя назвал число мирных россиян, пострадавших от атак ВСУ
Не менее 27,5 тысячи мирных жителей РФ пострадали от атак ВСУ с февраля 2022 года, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 23.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
василий небензя
в мире
оон
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Небензя: с февраля 2022 г от атак ВСУ пострадали минимум 27,5 тыс мирных россиян

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 23 мар - РИА Новости. Не менее 27,5 тысячи мирных жителей РФ пострадали от атак ВСУ с февраля 2022 года, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«

"В общей сложности с февраля 2022 года минимум 27,5 тысяч мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Более 520 социальных объектов, 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения были разрушены только в одной Белгородской области. И в одной только Белгородской области погибло 467 человек, из них - 23 ребенка", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Он отметил, что с 9 по 15 марта от обстрелов ВСУ пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе шестеро детей, убиты 37. По гражданским объектам выпущено почти 3,5 тысячи боеприпасов.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала