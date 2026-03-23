В Неаполе пьяный водитель насмерть сбил двух украинок - РИА Новости, 23.03.2026
22:13 23.03.2026 (обновлено: 22:21 23.03.2026)
В Неаполе пьяный водитель насмерть сбил двух украинок
Жертвами наезда пьяного водителя в центре Неаполя стали две гражданки Украины, пишет агентство Adnkronos. РИА Новости, 23.03.2026
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
РИМ, 23 мар – РИА Новости. Жертвами наезда пьяного водителя в центре Неаполя стали две гражданки Украины, пишет агентство Adnkronos.
Авария произошла вечером в воскресенье на проспекте недалеко от центрального вокзала. Две женщины переходили дорогу, когда их с большой силой сбил автомобиль под управлением 34-летнего мужчины. После удара он врезался еще в три припаркованных автомобиля.
Одна из пострадавших, 57-летняя женщина, скончалась на месте от полученных травм. Вторая, 52-летняя, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти ее не удалось.
Как установили сотрудники полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задержан, по распоряжению прокуратуры Неаполя ему назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. У него изъяты водительские права. Автомобиль, который оказался арендованным, помещен под арест.
