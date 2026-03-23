Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые предложили выявлять рак по "аромату" кожи
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/nauka-2081936159.html
Российские ученые предложили выявлять рак по "аромату" кожи
Российские ученые предложили выявлять рак по "аромату" кожи - РИА Новости, 23.03.2026
Российские ученые предложили выявлять рак по "аромату" кожи
Новый способ диагностирования онкологических заболеваний на ранних стадиях предложили ученые ВГУИТ в составе научного коллектива. Для этого они предложили... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T09:00:00+03:00
2026-03-23T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
российские инновации
качество жизни
здоровье
здоровье - общество
онкология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081938231_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_eab8037a3a50a7c51590fb1b50ed2f6d.jpg
https://ria.ru/20260205/nauka-2072149912.html
https://ria.ru/20251111/nauka-2053922138.html
https://ria.ru/20251028/uchenye-2051174738.html
россия
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081938231_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_cc0397682ce4890350bc3b1b7e518f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, российские инновации, качество жизни, здоровье, здоровье - общество, онкология, рак, кожа, россия, воронеж
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Качество жизни, Здоровье, Здоровье - Общество, Онкология, Рак, кожа, Россия, Воронеж
Российские ученые предложили выявлять рак по "аромату" кожи

Воронежские ученые предложили выявлять онкозаболевания по запаху кожи предплечья

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Диагностирования онкологических заболеваний - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Новый способ диагностирования онкологических заболеваний на ранних стадиях предложили ученые ВГУИТ в составе научного коллектива. Для этого они предложили улавливать "аромат" кожи с помощью "электронного носа". Результаты представлены в "Журнале аналитической химии".
Самый большой орган тела человека — кожа — обладает своим "дыханием", она способна как вбирать в себя летучие вещества, так и выделять их в атмосферу. Те же соединения человек выпускает из легких при выдохе, рассказали в Воронежском государственном университете инженерных технологий (ВГУИТ).
Раковые клетки в прямой кишке - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Ученые нашли путь к подавлению роста раковых клеток
5 февраля, 09:00
В настоящее время ранняя диагностика онкозаболеваний осуществляется с помощью биопсии или визуализирующих исследований, при этом такие дорогостоящие анализы не всегда можно провести оперативно, а их результаты бывают неточными.
Другим способом выявления рака является анализ органических веществ, которые выдыхаются человеком, однако пробы воздуха могут быть загрязнены и требуют предварительного концентрирования, отметили в университете.
Ученые ВГУИТ совместно с коллегами из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), Воронежского областного научно-клинического онкологического центра и Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко предложили регистрировать "аромат" кожи предплечья человека для выявления онкологических заболеваний. Для этого специалисты предложили использовать "электронный нос" — устройство, "вынюхивающее" летучие органические соединения (ЛОС), выделяемые кожей.
Деление раковых клеток - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Томске начали наблюдение за "зарождением" метастазов
11 ноября 2025, 08:00
"Такой подход может быть использован в качестве "прикроватной" диагностики — без отбора пробы и дальнейшей ее лабораторной обработки, без дорогостоящего и тяжелого оборудования и вмешательства в организм пациента. С помощью "электронного носа" можно уловить маркеры рака: тяжелые углеводороды, спирты и кетоны, а потом сравнить уровень их выделения с условной "нормой", — рассказала заведующая кафедрой физической и аналитической химии ВГУИТ, профессор РАН Татьяна Кучменко.
В конструкцию "электронного носа" входит сенсор, который может быть изготовлен с чувствительностью под разные соединения, пояснили в вузе. При этом за "вынюхивание" ЛОС отвечает сразу множество наночастиц — квантовых точек на основе кадмия и серы.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Российские ученые разработали систему оценки злокачественности рака почки
28 октября 2025, 13:37
"Мы провели сравнение содержаний разных ЛОС у достоверно здоровых людей и пациентов, которым оказывается паллиативная помощь в стационаре. Низкие сигналы у онкобольных, которые были зарегистрированы, свидетельствовали об угнетении биологических процессов, а разное соотношение летучих метаболитов, выделяемых кожей, может быть использовано как диагностический признак при первичном осмотре пациента с подозрением на рак", — объяснила ученый.
В исследовании учтено как общее физическое состояние человека (пол, возраст, рост), так и текущее физиологическое (голод, употребление алкоголя, эмоциональный фон). В будущем специалисты планируют расширить выборку исследуемых пациентов и определить основные "пахнущие" маркеры онкозаболеваний.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийские инновацииКачество жизниЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОнкологияРаккожаРоссияВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала