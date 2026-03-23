Российские ученые предложили выявлять рак по "аромату" кожи

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Новый способ диагностирования онкологических заболеваний на ранних стадиях предложили ученые ВГУИТ в составе научного коллектива. Для этого они предложили улавливать "аромат" кожи с помощью "электронного носа". Результаты представлены в "Журнале аналитической химии".

Самый большой орган тела человека — кожа — обладает своим "дыханием", она способна как вбирать в себя летучие вещества, так и выделять их в атмосферу. Те же соединения человек выпускает из легких при выдохе, рассказали в Воронежском государственном университете инженерных технологий (ВГУИТ).

В настоящее время ранняя диагностика онкозаболеваний осуществляется с помощью биопсии или визуализирующих исследований, при этом такие дорогостоящие анализы не всегда можно провести оперативно, а их результаты бывают неточными.

Другим способом выявления рака является анализ органических веществ, которые выдыхаются человеком, однако пробы воздуха могут быть загрязнены и требуют предварительного концентрирования, отметили в университете.

Ученые ВГУИТ совместно с коллегами из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), Воронежского областного научно-клинического онкологического центра и Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко предложили регистрировать "аромат" кожи предплечья человека для выявления онкологических заболеваний. Для этого специалисты предложили использовать "электронный нос" — устройство, "вынюхивающее" летучие органические соединения (ЛОС), выделяемые кожей.

"Такой подход может быть использован в качестве "прикроватной" диагностики — без отбора пробы и дальнейшей ее лабораторной обработки, без дорогостоящего и тяжелого оборудования и вмешательства в организм пациента. С помощью "электронного носа" можно уловить маркеры рака: тяжелые углеводороды, спирты и кетоны, а потом сравнить уровень их выделения с условной "нормой", — рассказала заведующая кафедрой физической и аналитической химии ВГУИТ, профессор РАН Татьяна Кучменко.

В конструкцию "электронного носа" входит сенсор, который может быть изготовлен с чувствительностью под разные соединения, пояснили в вузе. При этом за "вынюхивание" ЛОС отвечает сразу множество наночастиц — квантовых точек на основе кадмия и серы.

"Мы провели сравнение содержаний разных ЛОС у достоверно здоровых людей и пациентов, которым оказывается паллиативная помощь в стационаре. Низкие сигналы у онкобольных, которые были зарегистрированы, свидетельствовали об угнетении биологических процессов, а разное соотношение летучих метаболитов, выделяемых кожей, может быть использовано как диагностический признак при первичном осмотре пациента с подозрением на рак", — объяснила ученый.