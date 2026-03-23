ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Британские и американские наемники, воюющие на стороне ВСУ, заявляют о крайне низком качестве медпомощи и сообщают о случаях вымогательства денег за лечение, следует из результатов исследования , опубликованного университетом Бата.

Авторы исследования проанализировали показания выборки из 31 наемника. Все они прошли психологическое обследование, а 21 из них также дал подробные интервью о своем пребывании в зоне конфликта.

"Зафиксирован разнообразный опыт медицинского обслуживания на Украине , но лишь немногие сообщили о положительном опыте. Большинство из них (наемников – ред.) заявили, что полученная помощь была некачественной. Травмы либо игнорировались, либо лечились ненадлежащим образом. Некоторые ветераны рассказали, что им приходилось оплачивать лечение физических травм, полученных во время боевых действий. Другие сообщили, что им пришлось вернуться в Великобританию или США для получения надлежащего ухода", - говорится в исследовании.

Один из наемников заявил, что наблюдал значительную коррупцию в украинских больницах и любой качественный уход предоставлялся только взамен на деньги, в том числе в форме взяток.

"Их больницы более бесчеловечны, чем любой окоп, в котором я когда-либо был", - сказал один из наемников.

В частности, все наемники заявили, что во время пребывания на Украине они ни разу не получили психологической помощи, при том, что участие в конфликте оказало существенное негативное влияние на их психологическое благополучие.

Многие из наемников также не смогли получить медицинскую помощь по возвращении домой из-за длинных очередей на прием к врачу. Кроме того, учреждения, специализирующиеся на помощи военнослужащим, отказали в лечении, так как принимают только тех, кто служил в вооруженных силах Британии или США.

Кроме того, респонденты пожаловались на низкое качество военной подготовки и масштабную коррупцию в рядах ВСУ

"Несколько ветеранов рассказали о проблемах, связанных с предполагаемой коррупцией в украинской системе командования, а также о некомпетентности украинского командования и плохой коммуникации, которые могут иметь серьезные или даже фатальные последствия для военнослужащих", - отмечают авторы исследования.