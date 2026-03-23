Наемники ВСУ жалуются на низкое качество медпомощи, показало исследование
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
16:27 23.03.2026
Наемники ВСУ жалуются на низкое качество медпомощи, показало исследование
Наемники ВСУ жалуются на низкое качество медпомощи, показало исследование - РИА Новости, 23.03.2026
Наемники ВСУ жалуются на низкое качество медпомощи, показало исследование
Британские и американские наемники, воюющие на стороне ВСУ, заявляют о крайне низком качестве медпомощи и сообщают о случаях вымогательства денег за лечение,... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T16:27:00+03:00
2026-03-23T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
великобритания
вооруженные силы украины
украина
сша
великобритания
украина, сша, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Наемники ВСУ жалуются на низкое качество медпомощи, показало исследование

Университет Бата: наемники ВСУ жалуются на плохую медпомощь и вымогательство

Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 мар - РИА Новости. Британские и американские наемники, воюющие на стороне ВСУ, заявляют о крайне низком качестве медпомощи и сообщают о случаях вымогательства денег за лечение, следует из результатов исследования, опубликованного университетом Бата.
Авторы исследования проанализировали показания выборки из 31 наемника. Все они прошли психологическое обследование, а 21 из них также дал подробные интервью о своем пребывании в зоне конфликта.
"Зафиксирован разнообразный опыт медицинского обслуживания на Украине, но лишь немногие сообщили о положительном опыте. Большинство из них (наемников – ред.) заявили, что полученная помощь была некачественной. Травмы либо игнорировались, либо лечились ненадлежащим образом. Некоторые ветераны рассказали, что им приходилось оплачивать лечение физических травм, полученных во время боевых действий. Другие сообщили, что им пришлось вернуться в Великобританию или США для получения надлежащего ухода", - говорится в исследовании.
Один из наемников заявил, что наблюдал значительную коррупцию в украинских больницах и любой качественный уход предоставлялся только взамен на деньги, в том числе в форме взяток.
"Их больницы более бесчеловечны, чем любой окоп, в котором я когда-либо был", - сказал один из наемников.
В частности, все наемники заявили, что во время пребывания на Украине они ни разу не получили психологической помощи, при том, что участие в конфликте оказало существенное негативное влияние на их психологическое благополучие.
Многие из наемников также не смогли получить медицинскую помощь по возвращении домой из-за длинных очередей на прием к врачу. Кроме того, учреждения, специализирующиеся на помощи военнослужащим, отказали в лечении, так как принимают только тех, кто служил в вооруженных силах Британии или США.
Кроме того, респонденты пожаловались на низкое качество военной подготовки и масштабную коррупцию в рядах ВСУ.
"Несколько ветеранов рассказали о проблемах, связанных с предполагаемой коррупцией в украинской системе командования, а также о некомпетентности украинского командования и плохой коммуникации, которые могут иметь серьезные или даже фатальные последствия для военнослужащих", - отмечают авторы исследования.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
