Набиуллина отчитается перед Госдумой о работе Центробанка за 2025 год

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в четверг представит в Госдуме отчет об итогах работы регулятора за 2025 год, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы определил порядок рассмотрения годового отчета Банка России за 2025 год. Итоги работы регулятора представит глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании 26 марта", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его словам, с содокладами выступят руководители профильных комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю, также глава Центробанка ответит на вопросы депутатов, свою оценку работе Банка России дадут представители всех политических фракций.
"Разговор будет открытый, построен на профессиональной основе. Депутаты понимают свою ответственность, надеемся, как и ЦБ", - подчеркнул он.
Председатель Госдумы также сообщил, что в понедельник в первой половине дня прошла встреча руководителей политических фракций ГД с главой Банка России.
