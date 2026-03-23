В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта распылил перцовый баллончик в вагоне поезда метро в Москве, он задержан, пострадали трое, в том числе двое подростков, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Инцидент произошел на перегоне от станции "Курская" до станции до станции "Бауманская". В вагоне поезда между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из участников распылил перцовый баллончик в сторону оппонента", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что в результате химический ожог глаз получили трое: 27-летний мужчина и 15-летний и 10-летний подростки.

Ранее судимый 46-летний фигурант задержан.