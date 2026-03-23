Бизнесмена Дюрана осудили за мошенничество на 40 миллионов рублей

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Суд по совокупности приговорил к 9 годам лишения свободы ранее судимого предпринимателя Дмитрия Дюрана за мошенничество под предлогом инвестирования в кондитерский бизнес, ущерб составил более 40 миллионов рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

« "С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры 47-летний ранее судимый Дмитрий Дюран приговорен по совокупности приговоров к 9 годам лишения свободы за совершение мошенничества под предлогом инвестирования в кондитерский бизнес", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что он признан виновным по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размере).

Как добавили в прокуратуре, установлено, что с 2022 по 2023 год Дюран, продвигая себя в соцсетях и СМИ, как успешного кондитера и бизнесмена, заключал с гражданами договоры займа в свой кондитерский бизнес, при этом обещая высокий процент прибыли до 180% годовых.

С целью привлечения большего количества инвесторов он арендовал офис, в котором изготавливалось небольшое количество мелких заказов в качестве рекламных образцов десертов, прежде всего для демонстрации потенциальным инвесторам и рекламодателям.

Создавая видимость успешности бизнеса, Дюран убеждал потерпевших в большой доходности от вложений, после чего заключал с ними договоры от лица ООО "Фэмили Десерт" либо ИП Дюран Д.В., получая деньги, в том числе на личные счета. Полученные средства он присваивал себе и распоряжался ими по собственному усмотрению.

« "От действий Дюрана пострадало 56 граждан, ущерб превышает 40 миллионов рублей", - отметили в ведомстве.