Суд приговорил криминального авторитета Абдыгапарова к девяти годам

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский городской суд дал 9 лет колонии Рыскелди Абдыгапарову за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает столичная прокуратура.

Московский городской суд вынес приговор в отношении 33-летнего Рыскелди Абдыгапарова. Он признан виновным по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)... суд приговорил Абдыгапарова к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max

Прокуратура уточняет, что приговор в законную силу не вступил.

По данным надзорного органа, в ноябре 2020 года Абдыгапаров, преследуя корыстные мотивы, занял высшее положение в преступной иерархии, его статус был формально утверждён одним из лидеров преступного сообщества в присутствии других влиятельных участников криминальных группировок.