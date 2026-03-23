Суд приговорил криминального авторитета Абдыгапарова к девяти годам
Московский городской суд дал 9 лет колонии Рыскелди Абдыгапарову за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает столичная прокуратура.
2026-03-23T15:45:00+03:00
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский городской суд дал 9 лет колонии Рыскелди Абдыгапарову за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает столичная прокуратура.
"Московский городской суд
вынес приговор в отношении 33-летнего Рыскелди Абдыгапарова. Он признан виновным по статье 210.1 УК РФ
(занятие высшего положения в преступной иерархии)... суд приговорил Абдыгапарова к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max
.
Прокуратура уточняет, что приговор в законную силу не вступил.
По данным надзорного органа, в ноябре 2020 года Абдыгапаров, преследуя корыстные мотивы, занял высшее положение в преступной иерархии, его статус был формально утверждён одним из лидеров преступного сообщества в присутствии других влиятельных участников криминальных группировок.
Полученный статус он использовал для координации деятельности преступных групп, разрешения споров между лицами из уголовной среды, сбора и распределения преступных доходов и выполнения иных функций лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.