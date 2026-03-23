Рейтинг@Mail.ru
В Москве врачи спасли беременную женщину, у которой отнимались ноги
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:45 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/moskva-2082372970.html
В Москве врачи спасли беременную женщину, у которой отнимались ноги
Московские врачи ГКБ №15 имени Филатова спасли беременную женщину, у которой отнимались ноги, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
2026-03-23T12:45:00+03:00
2026-03-23T12:52:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082374355_0:133:1272:849_1920x0_80_0_0_4c8787a8886b65f00bff130662a22cf5.jpg
https://ria.ru/20260320/moskva-2081867916.html
https://ria.ru/20260227/ufa-2077072012.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082374355_8:0:1140:849_1920x0_80_0_0_73347ca04a8fbdd62db324018060a53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Москве врачи спасли 34-летнюю беременную женщину, у которой отнимались ноги

© Фото : Московская медицина/MAX Врачи ГКБ №15 имени Филатова проводят операцию беременной женщине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московские врачи ГКБ №15 имени Филатова спасли беременную женщину, у которой отнимались ноги, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Как уточнили в ведомстве, 34-летняя москвичка поступила в ГКБ №15 имени Филатова на 12 неделе беременности, которая протекала благополучно.
"Женщина внезапно почувствовала резкую боль в спине, а следом - онемение в ногах... Первичный осмотр не выявил акушерских патологий, но неврологические симптомы требовали немедленного вмешательства. Врачи оперативно провели МРТ и обнаружили причину - эпидуральную гематому на грудном уровне позвоночника", - говорится в сообщении на платформе Max.
По словам заведующего нейрохирургическим отделением ГКБ №15 имени Филатова Светозара Песня-Прасолова, позже выяснилось, что у пациентки был варикоз эпидуральных вен, который вызвал осложнение. В таком случае промедление было недопустимо, оно могло стоить женщине возможности ходить.
"К внутрибольничному консилиуму экстренно подключились главные внештатные специалисты Москвы по нейрохирургии, акушерству и гинекологии. Решение было единогласным - экстренная операция", - добавил он.
Под операционным микроскопом, с минимальным повреждением костных структур, нейрохирурги убрали гематому и устранили источник кровотечения - те самые варикозные вены. За состоянием плода во время операции следили акушеры-гинекологи. Уже через неделю после поступления в больницу женщину выписали домой - здоровой, счастливой и без последствий для малыша.
"Этот случай наглядно демонстрирует, что московская медицина готова к самым нестандартным вызовам. Высокий профессионализм, мультидисциплинарный подход и современное оснащение больниц позволяют врачам спасать сразу две жизни, даже когда ситуация кажется критической", - подчеркнули в медучреждении.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала