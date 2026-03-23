В Москве врачи спасли беременную женщину, у которой отнимались ноги

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московские врачи ГКБ №15 имени Филатова спасли беременную женщину, у которой отнимались ноги, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Как уточнили в ведомстве, 34-летняя москвичка поступила в ГКБ №15 имени Филатова на 12 неделе беременности, которая протекала благополучно.
"Женщина внезапно почувствовала резкую боль в спине, а следом - онемение в ногах... Первичный осмотр не выявил акушерских патологий, но неврологические симптомы требовали немедленного вмешательства. Врачи оперативно провели МРТ и обнаружили причину - эпидуральную гематому на грудном уровне позвоночника", - говорится в сообщении на платформе Max.
По словам заведующего нейрохирургическим отделением ГКБ №15 имени Филатова Светозара Песня-Прасолова, позже выяснилось, что у пациентки был варикоз эпидуральных вен, который вызвал осложнение. В таком случае промедление было недопустимо, оно могло стоить женщине возможности ходить.
"К внутрибольничному консилиуму экстренно подключились главные внештатные специалисты Москвы по нейрохирургии, акушерству и гинекологии. Решение было единогласным - экстренная операция", - добавил он.
Под операционным микроскопом, с минимальным повреждением костных структур, нейрохирурги убрали гематому и устранили источник кровотечения - те самые варикозные вены. За состоянием плода во время операции следили акушеры-гинекологи. Уже через неделю после поступления в больницу женщину выписали домой - здоровой, счастливой и без последствий для малыша.
"Этот случай наглядно демонстрирует, что московская медицина готова к самым нестандартным вызовам. Высокий профессионализм, мультидисциплинарный подход и современное оснащение больниц позволяют врачам спасать сразу две жизни, даже когда ситуация кажется критической", - подчеркнули в медучреждении.
