В Москве врачи спасли беременную женщину, у которой отнимались ноги

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московские врачи ГКБ №15 имени Филатова спасли беременную женщину, у которой отнимались ноги, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, 34-летняя москвичка поступила в ГКБ №15 имени Филатова на 12 неделе беременности, которая протекала благополучно.

"Женщина внезапно почувствовала резкую боль в спине, а следом - онемение в ногах... Первичный осмотр не выявил акушерских патологий, но неврологические симптомы требовали немедленного вмешательства. Врачи оперативно провели МРТ и обнаружили причину - эпидуральную гематому на грудном уровне позвоночника", - говорится в сообщении на платформе Max

По словам заведующего нейрохирургическим отделением ГКБ №15 имени Филатова Светозара Песня-Прасолова, позже выяснилось, что у пациентки был варикоз эпидуральных вен, который вызвал осложнение. В таком случае промедление было недопустимо, оно могло стоить женщине возможности ходить.

"К внутрибольничному консилиуму экстренно подключились главные внештатные специалисты Москвы по нейрохирургии, акушерству и гинекологии. Решение было единогласным - экстренная операция", - добавил он.

Под операционным микроскопом, с минимальным повреждением костных структур, нейрохирурги убрали гематому и устранили источник кровотечения - те самые варикозные вены. За состоянием плода во время операции следили акушеры-гинекологи. Уже через неделю после поступления в больницу женщину выписали домой - здоровой, счастливой и без последствий для малыша.