Работы по капремонту крыш жилых домов стартовали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 23.03.2026
Заммэра Бирюков: капремонт крыш многоквартирных домов начался в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия проводим в рамках региональной программы капитального ремонта, которая является одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллиона квадратных метров. За время реализации программы привели в порядок около 9,5 тысячи крыш, в этом году отремонтируем свыше 850, больше всего - в Центральном, Южном и Западном административных округах", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.
"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.