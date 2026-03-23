В Москве мужчина распылил перцовый баллончик в лицо женщине из-за газет

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо женщине из-за того, что она взяла много газет в вестибюле на станции метро "Черкизовская" в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Предварительно установлено, что подозреваемый раскладывал газеты на специальных стендах в вестибюле станции метро "Черкизовская" и обратил внимание на женщину, которая подошла, чтобы забрать сразу большое число газет.

"Так как ранее гражданка неоднократно совершала такие действия, мужчина возмутился и распылил содержимое перцового баллончика ей в лицо, после чего ушёл", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.

Как отметили в ведомстве, пострадавшая незамедлительно обратилась за помощью в полицию и больницу. Врачи диагностировали у неё химический ожог глаз.