https://ria.ru/20260323/moskva-2082358734.html
В Москве мужчина распылил перцовый баллончик в лицо женщине из-за газет
Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо женщине из-за того, что она взяла много газет в вестибюле на станции метро "Черкизовская" в Москве, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T11:44:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082372443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57212b45e1bc52547797273d55cf5b3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082372443_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1bc4535a858aa4c68a928519970ee0b5.jpg
На женщину распылили перцовый баллончик в метро Москвы
Женщину залили перцем в метро Москвы за то, что она взяла много бесплатных газет.
Мужчина раскладывал газеты на спецстендах станции "Черкизовская" и заметил гражданку, которая уже не раз брала их в большом количестве.
Он распылил ей в лицо перцовый баллончик, а женщина немедленно обратилась в полицию. Возбуждено дело о хулиганстве.
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо женщине из-за того, что она взяла много газет в вестибюле на станции метро "Черкизовская" в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Предварительно установлено, что подозреваемый раскладывал газеты на специальных стендах в вестибюле станции метро "Черкизовская" и обратил внимание на женщину, которая подошла, чтобы забрать сразу большое число газет.
"Так как ранее гражданка неоднократно совершала такие действия, мужчина возмутился и распылил содержимое перцового баллончика ей в лицо, после чего ушёл", - говорится в сообщении на сайте
МВД Медиа.
Как отметили в ведомстве, пострадавшая незамедлительно обратилась за помощью в полицию и больницу. Врачи диагностировали у неё химический ожог глаз.
Полицейские установили личность подозреваемого в хулиганстве и задержали его в Погонном проезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ
(Хулиганство). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.