В Москве мужчина распылил перцовый баллончик в лицо женщине из-за газет - РИА Новости, 23.03.2026
11:44 23.03.2026 (обновлено: 12:48 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/moskva-2082358734.html
В Москве мужчина распылил перцовый баллончик в лицо женщине из-за газет
Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо женщине из-за того, что она взяла много газет в вестибюле на станции метро "Черкизовская" в Москве, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T11:44:00+03:00
2026-03-23T12:48:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082372443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57212b45e1bc52547797273d55cf5b3e.jpg
https://ria.ru/20260209/napadenie-2073235250.html
https://ria.ru/20260131/arest-2071416221.html
На женщину распылили перцовый баллончик в метро Москвы
Женщину залили перцем в метро Москвы за то, что она взяла много бесплатных газет. Мужчина раскладывал газеты на спецстендах станции "Черкизовская" и заметил гражданку, которая уже не раз брала их в большом количестве. Он распылил ей в лицо перцовый баллончик, а женщина немедленно обратилась в полицию. Возбуждено дело о хулиганстве.
2026-03-23T11:44
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082372443_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1bc4535a858aa4c68a928519970ee0b5.jpg
1920
1920
true
В Москве мужчина распылил перцовый баллончик в лицо женщине из-за газет

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо женщине из-за того, что она взяла много газет в вестибюле на станции метро "Черкизовская" в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Предварительно установлено, что подозреваемый раскладывал газеты на специальных стендах в вестибюле станции метро "Черкизовская" и обратил внимание на женщину, которая подошла, чтобы забрать сразу большое число газет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину в метро
"Так как ранее гражданка неоднократно совершала такие действия, мужчина возмутился и распылил содержимое перцового баллончика ей в лицо, после чего ушёл", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
Как отметили в ведомстве, пострадавшая незамедлительно обратилась за помощью в полицию и больницу. Врачи диагностировали у неё химический ожог глаз.
Полицейские установили личность подозреваемого в хулиганстве и задержали его в Погонном проезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Арестованный уроженец Ельца, забивший человека насмерть в подземном переходе на станции московского метро Площадь Ильича - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Москве арестовали мужчину, забившего человека насмерть в метро
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
