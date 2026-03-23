Уличное освещение в Москве перевели на летний режим
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Световой день увеличивается, поэтому внесли необходимые изменения в график работы городского наружного освещения. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше", - рассказал Бирюков
Заммэра отметил, что диспетчеры Центра управления сетями акционерного общества "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки. Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал.
"В некоторых случаях, например, в пасмурный или дождливый день, диспетчер может отступить от графика и включить освещение раньше. Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве
включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 14 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается, благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.