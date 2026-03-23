Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
09:11 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/moskva-2082329339.html
Уличное освещение в Москве перевели на летний режим
Уличное освещение в Москве перевели на летний режим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080566338_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_79a7a2f02164299280a2077dd036ecd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЛюди во время прогулки в Москве
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Люди во время прогулки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Световой день увеличивается, поэтому внесли необходимые изменения в график работы городского наружного освещения. Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий перевели на летний режим работы, теперь их включают позже, а выключают раньше", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что диспетчеры Центра управления сетями акционерного общества "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки. Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Когда она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал.
"В некоторых случаях, например, в пасмурный или дождливый день, диспетчер может отступить от графика и включить освещение раньше. Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 14 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается, благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала