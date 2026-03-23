Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Малооблачная погода, без осадков и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать северо-западная периферия обширного антициклона. В такой ситуации в Москве и по области ожидается малооблачная, спокойная, тихая погода без осадков. Днем в столице плюс 11 - плюс 13 градусов, по области - от 9 до 14 градусов тепла. Такие значения соответствуют концу первой декады апреля", - рассказал Леус

Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, скорость его составит от двух до семи метров в секунду.