Росстат предупредил о новом виде мошенничества

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мошенники запрашивают данные о поголовье сельскохозяйственных животных, рассылая сообщения под видом официальных писем от Росстата, сообщает ведомство.

« "В ряде регионов России выявлена рассылка сообщений под видом официальных писем от Росстата, в которых мошенники требуют оперативно предоставить им сведения о поголовье сельскохозяйственных животных, вплоть до их идентификационных номеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники при помощи таких писем стараются завладеть персональной информацией граждан, в частности, занятых в сфере сельского хозяйства, что позволит им получить доступ к счетам и личным аккаунтам.

Ведомство подчеркнуло, что рассылок писем с требованием предоставить персональные данные, реквизиты организаций, идентификационные номера животных и других сведений не было.