Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 23.03.2026 (обновлено: 22:32 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/moshenniki-2082505883.html
Росстат предупредил о новом виде мошенничества
Мошенники запрашивают данные о поголовье сельскохозяйственных животных, рассылая сообщения под видом официальных писем от Росстата, сообщает ведомство. РИА Новости, 23.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_17c826b809b35834c32528d1b3721168.jpg
https://ria.ru/20260313/moshenniki-2080558460.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Росстат предупредил о новом виде мошенничества

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мошенники запрашивают данные о поголовье сельскохозяйственных животных, рассылая сообщения под видом официальных писем от Росстата, сообщает ведомство.
«

"В ряде регионов России выявлена рассылка сообщений под видом официальных писем от Росстата, в которых мошенники требуют оперативно предоставить им сведения о поголовье сельскохозяйственных животных, вплоть до их идентификационных номеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники при помощи таких писем стараются завладеть персональной информацией граждан, в частности, занятых в сфере сельского хозяйства, что позволит им получить доступ к счетам и личным аккаунтам.
Ведомство подчеркнуло, что рассылок писем с требованием предоставить персональные данные, реквизиты организаций, идентификационные номера животных и других сведений не было.
"Обращаем внимание, что официальные письма от Росстата приходят только с домена @rosstat.gov.ru. Переход по каким-либо ссылкам в сообщениях от сторонних доменов может привести к загрузке вредоносных программ. Также не стоит звонить по телефонным номерам, указанным в заведомо подозрительных письмах", - добавляется в сообщении.
ПроисшествияРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала