Росстат предупредил о новом виде мошенничества
Мошенники запрашивают данные о поголовье сельскохозяйственных животных, рассылая сообщения под видом официальных писем от Росстата, сообщает ведомство.
Росстат предупредил о мошенниках, запрашивающих информацию о сельхозживотных
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мошенники запрашивают данные о поголовье сельскохозяйственных животных, рассылая сообщения под видом официальных писем от Росстата, сообщает ведомство.
"В ряде регионов России выявлена рассылка сообщений под видом официальных писем от Росстата, в которых мошенники требуют оперативно предоставить им сведения о поголовье сельскохозяйственных животных, вплоть до их идентификационных номеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники при помощи таких писем стараются завладеть персональной информацией граждан, в частности, занятых в сфере сельского хозяйства, что позволит им получить доступ к счетам и личным аккаунтам.
Ведомство подчеркнуло, что рассылок писем с требованием предоставить персональные данные, реквизиты организаций, идентификационные номера животных и других сведений не было.
"Обращаем внимание, что официальные письма от Росстата приходят только с домена @rosstat.gov.ru. Переход по каким-либо ссылкам в сообщениях от сторонних доменов может привести к загрузке вредоносных программ. Также не стоит звонить по телефонным номерам, указанным в заведомо подозрительных письмах", - добавляется в сообщении.