Эксперт объяснил, почему мошенники атакуют владельцев цифровых кошельков

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мошенники все чаще атакуют владельцев цифровых кошельков, поскольку обмануть их проще, чем банк, рассказал эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.

"Ломать хранилище сложно, ломать человека - дешевле. В 2024 году банки вернули клиентам только 9,9% от объема операций, совершенных без добровольного согласия, а крупнейший объем хищений пришелся на дистанционное банковское обслуживание - 9,6 миллиарда рублей", - рассказал Мокров в беседе с информационным порталом РИАМО

По его словам, главная причина атак - деньги стали слишком близко. По данным Банка России, доля безналичных платежей в рознице выросла до 85,8%, к СБП подключены 224 банка и 2,2 миллиона предприятий, а в пилоте цифрового рубля к концу 2024 года уже прошло более 40 тысяч переводов и свыше 10 тысяч платежей. Таким образом, как указывает эксперт, что кошелек "стал массовой дверью к деньгам, а где массовость, там и рост криминала".

Вторым фактором является скорость, поскольку создается почти идеальный сценарий для мошенника: пользователь сам подтвердил перевод, подписал транзакцию или отдал код. Как отмечал Банк России: наиболее распространенный способ кражи - через мобильные устройства: "мошенники давно поняли: не надо ломать защиту банка, надо убедить владельца открыть калитку самому".

В-третьих, преступный рынок тоже стал цифровым и промышленным. В Kaspersky Lab отмечали, что количество обсуждений криптодрейнеров - программ, которые опустошают кошельки после одной подписи - выросло на 135%.