Эксперт объяснил, почему мошенники атакуют владельцев цифровых кошельков - РИА Новости, 23.03.2026
12:24 23.03.2026 (обновлено: 12:30 23.03.2026)
Эксперт объяснил, почему мошенники атакуют владельцев цифровых кошельков
Эксперт объяснил, почему мошенники атакуют владельцев цифровых кошельков - РИА Новости, 23.03.2026
Эксперт объяснил, почему мошенники атакуют владельцев цифровых кошельков
Мошенники все чаще атакуют владельцев цифровых кошельков, поскольку обмануть их проще, чем банк, рассказал эксперт по финансовым рынкам, основатель компании... РИА Новости, 23.03.2026
технологии
лаборатория касперского
https://ria.ru/20260323/gumvd-2082324803.html
https://ria.ru/20260320/kaspersky-2081897438.html
технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
Эксперт объяснил, почему мошенники атакуют владельцев цифровых кошельков

Мокров: владельцев цифровых кошельков мошенникам обмануть проще, чем банк

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мошенники все чаще атакуют владельцев цифровых кошельков, поскольку обмануть их проще, чем банк, рассказал эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.
"Ломать хранилище сложно, ломать человека - дешевле. В 2024 году банки вернули клиентам только 9,9% от объема операций, совершенных без добровольного согласия, а крупнейший объем хищений пришелся на дистанционное банковское обслуживание - 9,6 миллиарда рублей", - рассказал Мокров в беседе с информационным порталом РИАМО.
Умная колонка - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Мошенники могут следить за жертвами через умные колонки, предупредило МВД
Вчера, 08:38
По его словам, главная причина атак - деньги стали слишком близко. По данным Банка России, доля безналичных платежей в рознице выросла до 85,8%, к СБП подключены 224 банка и 2,2 миллиона предприятий, а в пилоте цифрового рубля к концу 2024 года уже прошло более 40 тысяч переводов и свыше 10 тысяч платежей. Таким образом, как указывает эксперт, что кошелек "стал массовой дверью к деньгам, а где массовость, там и рост криминала".
Вторым фактором является скорость, поскольку создается почти идеальный сценарий для мошенника: пользователь сам подтвердил перевод, подписал транзакцию или отдал код. Как отмечал Банк России: наиболее распространенный способ кражи - через мобильные устройства: "мошенники давно поняли: не надо ломать защиту банка, надо убедить владельца открыть калитку самому".
В-третьих, преступный рынок тоже стал цифровым и промышленным. В Kaspersky Lab отмечали, что количество обсуждений криптодрейнеров - программ, которые опустошают кошельки после одной подписи - выросло на 135%.
"Цифровой кошелек сегодня атакуют не потому, что мошенники стали умнее. Их интеллект как раз остался прежним - просто пользователь стал удобнее. Денег в одном приложении стало больше, подтверждать операции стало легче, а привычка читать, что ты подписываешь, так и не появилась", - заключил Мокров.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Эксперты рассказали, как мошенники используют онлайн-опросы
20 марта, 11:36
 
ТехнологииЛаборатория Касперского
 
 
